Christiaan Bauer weer gelukkig in de liefde met miljonairsdochter

Vandaag om 15:20 • Aangepast vandaag om 17:06
Christiaan en Frans Bauer tijdens Muziekfeest op het Plein in Goes in juni 2024 (foto: ANP).
Christiaan en Frans Bauer tijdens Muziekfeest op het Plein in Goes in juni 2024 (foto: ANP).

Christiaan Bauer (24) is weer gelukkig in de liefde. Net voor kerst kondigde hij nog aan dat zijn relatie met Kim Weijers na meer dan vier jaar was verbroken, maar inmiddels heeft Cupido weer raak geschoten. De zanger uit Fijnaart bevestigt aan RTL Boulevard zijn relatie met miljonairsdochter Rosalie van der Horst.

De twee kennen elkaar al jaren, maar de vonk sloeg na zijn relatiebreuk écht over. "We hebben bij elkaar in de kleuterklas gezeten. Ze woont ook nog eens in het dorp, dus ik ken haar ouders ook goed. Het voelt heel vertrouwd", vertelt de zoon van Frans Bauer aan RTL Boulevard.

Geen onbekende
Rosalie is zelf ook geen onbekende in Fijnaart. In de coronatijd begon ze een eigen bedrijfje in sieraden, dat inmiddels is uitgegroeid tot een hele onderneming. Dat ondernemen vindt Christiaan samen met haar zorgzaamheid zo leuk aan zijn nieuwe liefde. En haar ondernemende karakter heeft Rosalie niet van een vreemde. Haar vader Gerard van der Horst staat met zijn vastgoedonderneming in de Quote 500

Bij de Bauers thuis is het met de komst van een nieuw liefdeskoppel weer een stukje drukker in huis. Dat was afgelopen kerst anders toen Christiaan de breuk met Kim aankondigde. De twee zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan, maar lastig was het volgens hem wel.

Naast een nieuwe schoondochter verwelkomen Frans en Mariska dit jaar ook hun eerste kleinkind van zoon Jan en zijn vriendin Danique. Begin november maakten zij bekend dat ze een zoontje krijgen.

Christiaan en Rosalie kennen elkaar al jaren.

