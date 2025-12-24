Christiaan Bauer na vier jaar uit elkaar met vriendin: 'Andere kerst'

Waar vele harten met kerst worden gevuld met liefde is dat van Christiaan Bauer (24) gebroken. Na meer dan vier jaar is zijn relatie met vriendin Kim Weijers verbroken. Dat vertelt de zanger uit Fijnaart in gesprek met RTL Boulevard.

De relatie van Christiaan en Kim is al zo'n twee maanden verbroken. Om het verdriet een plekje te geven, maakt de zanger het nu pas bekend. "Ik ben vrijgezel, dus dit wordt mijn eerste kerst zonder vriendin in 4,5 jaar tijd. Het wordt een ander soort kerst dit jaar", vertelt hij aan RTL Boulevard .

'In goede harmonie'

De breuk is volgens hem in goede harmonie gegaan. De twee leerden elkaar al op jonge leeftijd kennen en waren tijdens hun studententijd samen. Kim was vaak te zien in de realityserie De Bauers, die in 2024 na twintig jaar weer terug was bij de NPO.

"Toen we iets kregen, waren we nog erg jong. Op een gegeven moment kun je erachter komen dat het niet meer helemaal matcht en dus niet meer werkt. Dan kun je beter op een goede manier uit elkaar gaan", vertelt de zanger.

Niet eenzaam

Ondanks de breuk hoeft Christiaan zich tijdens de feestdagen niet eenzaam te voelen. De Bauers brengen de kerst traditiegetrouw met de hele familie door en daar komt aankomend jaar een familielid bij. De tweede zoon van Frans en Mariska, Jan, is samen met zijn vriendin Danique in verwachting van hun eerste kindje. Begin november maakten zij bekend dat ze een zoontje krijgen.