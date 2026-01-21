Grote internationale politieactie leidt ook naar Brabantse drugslabs

De politie heeft een bende opgerold die mogelijk een miljoen liter chemische stoffen heeft ingevoerd voor de productie van synthetische drugs zoals xtc en speed. Daarmee is het een van de grootste onderwereldleveranciers die ooit is opgerold. Er zijn 85 arrestaties mensen opgepakt. Het spoor leidde ook naar Wouwse Plantage, Waalwijk en Breda.

De politie in de Poolse stad Wroclaw kreeg de bende in 2024 al in beeld. Zeven legale Poolse bedrijfjes voerden chemische stoffen het land in, maar er viel iets op. "De importvolumes in Europa waren uitzonderlijk hoog", meldt Europol in een persbericht. Ze voerden vanuit China veel meer chemische stoffen in dan je zou verwachten in deze branche, zo lijkt het.

Nepstickers

De alarmbellen gingen echt af toen bleek dat de bedrijfjes op de jerrycans, vaten en containers nepstickers plakten, voordat ze naar afnemers werden gebracht. Melden dat er iets anders in zit dan in werkelijkheid duidt op criminele bedoelingen.

De politie kreeg ook de mensen in beeld. "Het primaire criminele netwerk dat door dit onderzoek wordt aangepakt, bestaat voornamelijk uit Poolse staatsburgers, met betrokkenheid van enkele Belgische en Nederlandse staatsburgers binnen onderling verbonden groepen", schrijft Europol in een persbericht.

Stiekem

Stiekem werden hun stappen gevolgd. De eerste arrestaties volgden in februari 2025. Steeds als er genoeg bewijs was, greep de politie in. Over een periode van twintig actiedagen werden stukjes van de bende ontmanteld. Maar de politie vertelde er niet bij dat het allemaal met elkaar te maken had.

Zo volgden ook invallen in Nederland. Op 10 juli in een pand aan de Industrieweg in Waalwijk. Daarin zat een lab waarin ze pmk (grondstof voor xtc) en mdma maakten. Er werden onder andere twee mensen uit Sprang-Capelle opgepakt.