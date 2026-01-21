Grote internationale politieactie leidt ook naar Brabantse drugslabs
De politie heeft een bende opgerold die mogelijk een miljoen liter chemische stoffen heeft ingevoerd voor de productie van synthetische drugs zoals xtc en speed. Daarmee is het een van de grootste onderwereldleveranciers die ooit is opgerold. Er zijn 85 arrestaties mensen opgepakt. Het spoor leidde ook naar Wouwse Plantage, Waalwijk en Breda.
De politie in de Poolse stad Wroclaw kreeg de bende in 2024 al in beeld. Zeven legale Poolse bedrijfjes voerden chemische stoffen het land in, maar er viel iets op. "De importvolumes in Europa waren uitzonderlijk hoog", meldt Europol in een persbericht. Ze voerden vanuit China veel meer chemische stoffen in dan je zou verwachten in deze branche, zo lijkt het.
Nepstickers
De alarmbellen gingen echt af toen bleek dat de bedrijfjes op de jerrycans, vaten en containers nepstickers plakten, voordat ze naar afnemers werden gebracht. Melden dat er iets anders in zit dan in werkelijkheid duidt op criminele bedoelingen.
De politie kreeg ook de mensen in beeld. "Het primaire criminele netwerk dat door dit onderzoek wordt aangepakt, bestaat voornamelijk uit Poolse staatsburgers, met betrokkenheid van enkele Belgische en Nederlandse staatsburgers binnen onderling verbonden groepen", schrijft Europol in een persbericht.
Stiekem
Stiekem werden hun stappen gevolgd. De eerste arrestaties volgden in februari 2025. Steeds als er genoeg bewijs was, greep de politie in. Over een periode van twintig actiedagen werden stukjes van de bende ontmanteld. Maar de politie vertelde er niet bij dat het allemaal met elkaar te maken had.
Zo volgden ook invallen in Nederland. Op 10 juli in een pand aan de Industrieweg in Waalwijk. Daarin zat een lab waarin ze pmk (grondstof voor xtc) en mdma maakten. Er werden onder andere twee mensen uit Sprang-Capelle opgepakt.
Op 18 november 2025 in het buitengebied van Wouwse Plantage, een lab waar ze mdma (xtc) maakten. Een Bredanaar werd opgepakt.
Vorige week vrijdag 16 januari volgde een laatste grote klapdag onder de naam Operatie Fabryka. In vooral Duitsland en Polen volgden arrestaties. Agenten kwamen ook in actie in Nederland en België. Ook de autoriteiten in Spanje en Tsjechië deden mee. In Breda zou ook een doorzoeking zijn geweest.
De politie verspreidde woensdag onderstaande video van de reeks invallen. (tekst gaat verder onder de video)
In totaal zijn er na meer dan een jaar onderzoek 85 verdachten opgepakt en honderd doorzoekingen geweest. Bij het onderzoek zijn 24 drugslabs opgerold, ook een paar in andere delen van Nederland, zoals in de Drentse plaats Valthermond.
De verdachten zouden op grote schaal chemicaliën uit China hebben geïmporteerd. Volgens experts ging het dan bijvoorbeeld om mierenzuur, methylamine, methanol en ethanol. In Nederland is er veel controle en wetgeving rond dit soort legale stoffen, maar in landen zoals Polen is dat minder.
Drugs
Die chemische stoffen worden in illegale drugslabs gemengd in een bepaalde verhouding en vormen dan weer de grondstof voor synthetische drugs zoals xtc, speed en crystal meth. Er zijn ook stoffen gevonden voor het maken van cathinonen, daar valt onder meer synthetische wiet onder.
Er is tijdens de acties 1 miljoen liter (1000 ton) aan chemische stoffen onderschept. Met die hoeveelheid kun je naar schatting voor 300.000 kilo drugs maken. Er is verder 120.000 liter drugsafval gevonden. Daarmee is het mogelijke de grootste zaak ooit in zijn soort.
Opvallend is dat er in België bij dit onderzoek meer drugslabs zijn gevonden dan in Nederland, namelijk negen (tegen een vijftal in ons land). Er zijn 37 mensen in België opgepakt. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Het is opvallend omdat ons land nogal een reputatie heeft als het gaat om drugsproductie. Experts zien het probleem al een tijdje overwaaien naar de zuiderburen.
De bende wordt ook verdacht van witwassen. Er is 500.000 cash gevonden bij de doorzoekingen.