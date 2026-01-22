Rechter buigt zich over vergisaanslag: vrouw been kwijt, buurvrouw doelwit

In de rechtbank in Den Bosch start donderdag de strafzaak tegen drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op een huis in Nieuwkuijk. Door de explosie raakte de bewoonster van het huis in november 2024 gehandicapt. Ze raakte een onderbeen kwijt.

Wat de bewoonster op dat moment niet ziet, is dat Gerrit de J. (34) aan de andere kant van de voordeur bezig is met het afsteken van zwaar vuurwerk, een lawinepijl. Die zorgt voor een enorme explosie met grote gevolgen.

Terug naar de nacht van 15 op 16 november 2024 . De bewoonster van het huis aan de Onsenoortsestraat wordt rond half drie 's nachts wakker van een gek geluid. Ze besluit naar de voordeur te gaan om te kijken waar het vandaan komt.

Been verloren

Ramen zijn gesprongen, de voordeur is aan gort en dakpannen zijn naar beneden gevallen. Ook de bewoonster is zwaar getroffen, zowel mentaal als fysiek. Zo is de vrouw door de klap haar been verloren.

Nadat bewakingsbeelden worden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant en Opsporing Verzocht, weet de politie op 26 november een eerste verdachte aan te houden: de Bosschenaar Gerrit de J. Later worden nog twee verdachten aangehouden. De vermoedelijke opdrachtgevers Otman H. (32) uit Den Bosch en Max. V. (57) uit Rosmalen.

Aanslag bedoeld voor de buren

Justitie gaat ervan uit dat de aanslag in Nieuwkuijk bedoeld was voor de buren. Een buurvrouw van het slachtoffer is de ex van vermoedelijke opdrachtgever Otman H. Gerrit de J. verklaarde tijdens een tussentijdse zitting dat hij het explosief plaatste als waarschuwing om angst aan te jagen.

De eerste inhoudelijke zitting start dus donderdag. Dan zal duidelijk worden welke straffen tegen de verdachten worden geëist.

Gerrit de J. wordt verdacht van poging tot moord. De andere twee mannen worden verdacht van poging tot moord in vereniging. Dat betekent dat meerdere verdachten samenwerken om het misdrijf te plegen.