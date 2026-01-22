Derde autobrand in een week in Waalwijk

Opnieuw is in Waalwijk een auto in vlammen opgegaan. Het is de derde autobrand in een week tijd. De auto vloog rond half vier ’s nachts in brand en stond geparkeerd aan de Generaal Cronjestraat.

Vorige week vloog een bestelbus in brand op een parkeerplaats in Waalwijk. Vrijdag ging een geparkeerde auto achter een flat aan de Erve in vlammen op .

De brandweer kwam snel ter plaatse en probeerde de brand in eerste instantie te blussen met een brandblusser. Ze kon uiteindelijk niet voorkomen dat de auto aan de voorkant volledig uitbrandde.

Auto’s die vlakbij geparkeerd stonden, konden op tijd worden verplaatst, waardoor verdere schade beperkt bleef. Brandweer en politie houden rekening met brandstichting. De politie doet verder onderzoek naar de brand.