Advertentie
Opnieuw vliegt auto in brand in Waalwijk, derde autobrand in week tijd
Vandaag om 05:45 • Aangepast vandaag om 06:16
Opnieuw is in Waalwijk een auto in vlammen opgegaan, het is de derde autobrand in een week tijd. De auto vloog rond half vier in brand en stond geparkeerd aan de Generaal Cronjestraat.
De brandweer kwam snel ter plaatse en probeerde de brand in eerste instantie te blussen met een brandblusser. Ze kon uiteindelijk niet voorkomen dat de auto aan de voorkant helemaal uitbrandde.
Auto's die vlakbij geparkeerd stonden, konden op tijd verplaatst worden zodat verdere schade beperkt bleef.
Brandweer en politie houden rekening met brandstichting. De politie doet verder onderzoek naar de brand.
Advertentie
Advertentie