Miljoenenbezuinigingen bij de politie maar niet in Brabant

De Nationale Politie komt dit jaar 46 miljoen euro tekort. En daarom zijn bezuinigingen op het personeel onvermijdelijk. Maar niet in Brabant, hier zijn zelfs miljoenen beschikbaar om de politie-eenheid te laten groeien, zo laat de landelijke korpsleiding weten aan Omroep Brabant.

De bezuinigingen raken Brabant niet, zo zegt een woordvoerder van de Nationale Politie. Bij de eenheid Zeeland-West-Brabant hoeft er geen cent af, maar komt er ook geen cent bij. Dat is anders bij de politie in Oost-Brabant. “Die eenheid heeft 3 miljoen euro ruimte om te groeien in bezetting en hoeft dus ook niet te bezuinigen.”

Er is wel één grote ‘maar’. “Dit gaat om een indicatief beeld aan de hand van de cijfers van afgelopen zomer. Dat beeld kan nog veranderen aan de hand van de meest actuele cijfers”, zegt de woordvoerder.

Maar voor nu staan alle seinen op groen om te groeien. Zo staan er op dit moment bij de politie in Brabant dertien vacatures open. Van secretarieel medewerker tot centralist op de meldkamer en van forensische onderzoeker tot bedrijfsarts.