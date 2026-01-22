Miljoenenbezuinigingen bij de politie maar niet in Brabant
De Nationale Politie komt dit jaar 46 miljoen euro tekort. En daarom zijn bezuinigingen op het personeel onvermijdelijk. Maar niet in Brabant, hier zijn zelfs miljoenen beschikbaar om de politie-eenheid te laten groeien, zo laat de landelijke korpsleiding weten aan Omroep Brabant.
De bezuinigingen raken Brabant niet, zo zegt een woordvoerder van de Nationale Politie. Bij de eenheid Zeeland-West-Brabant hoeft er geen cent af, maar komt er ook geen cent bij. Dat is anders bij de politie in Oost-Brabant. “Die eenheid heeft 3 miljoen euro ruimte om te groeien in bezetting en hoeft dus ook niet te bezuinigen.”
Er is wel één grote ‘maar’. “Dit gaat om een indicatief beeld aan de hand van de cijfers van afgelopen zomer. Dat beeld kan nog veranderen aan de hand van de meest actuele cijfers”, zegt de woordvoerder.
Maar voor nu staan alle seinen op groen om te groeien. Zo staan er op dit moment bij de politie in Brabant dertien vacatures open. Van secretarieel medewerker tot centralist op de meldkamer en van forensische onderzoeker tot bedrijfsarts.
Oorzaken tekort
De tekorten bij de Nederlandse politie hebben twee hoofdoorzaken. Ten eerste onvermijdelijke personeelskosten, zoals kosten die gepaard gaan met arbeidsongeschiktheid. Daarnaast spelen sterk oplopende kosten voor digitalisering een grote rol.
Tot nu toe konden die kosten gedekt worden doordat er een personeelstekort was. Geld dat niet besteed werd aan medewerkers kon bijvoorbeeld naar ICT gaan. Maar het personeelstekort is teruggedrongen en dus is er meer geld nodig.
De verwachting is dat dit jaar de politie landelijk 46 miljoen euro tekortkomt. “Het totaalbedrag aan bezuinigingen is verdeeld over de eenheden, maar het kan zijn dat de ene eenheid meer moet bezuinigen dan de ander”, stelt de politie.
Niet minder agenten op straat
Als de komende maanden of jaren de bezuinigen Brabant toch gaan raken, is het aan de politiekorpsen om samen met het Openbaar Ministerie en de burgemeesters te kijken hoe en waarop bezuinigd kan worden.
In de provincies die nu getroffen worden, wordt in eerste instantie niet gesneden in het aantal agenten op straat. Er zullen vooral klappen vallen bij andere functies, zoals in de communicatie, de coördinatie en het management. Daarbij zullen geen ontslagen vallen, meldt de NOS.