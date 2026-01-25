Laatste show na 30 jaar Baronie TV: 'Tranen van iets wat je gaat missen''

De camera’s staan uit en het decor is afgebroken. Na dertig jaar is zaterdagavond de laatste uitzending opgenomen van de Bredase carnavalszender Baronie TV. Voor de kijker nog één keer genieten, voor de vrijwilligers het slotstuk van jarenlang zwoegen met passie. ''Het is nu echt klaar'', zegt Mitch Kerstens, die 16 jaar bij de zender betrokken was.

"Welkom bij de laatste aflevering van Baronie TV, na dertig jaar!“, zo opent presentator Ad Romijn de uitzending. In de studio vele tientallen mensen: blaaskappelen, de Bredase Raad van Elf en vele oud-medewerkers. "Tranen komen sowieso na de uitzending! Heel jammer dit", vertelt Helen van Oosterhout, die jarenlang bij de zender betrokken was. Regisseur Tom Dalderup: "Gelukkig hebben we zakdoekjes in de regie." Mitch voegt toe: "Deze tranen zijn echt tranen van iets wat je gaat missen.'' Het behang met carnaval, zo werd Baronie TV vaak genoemd. Decennialang stond de zender met carnaval traditiegetrouw heel de dag aan in menig huishouden. De zender zond jaarlijks vijf dagen live-televisie uit om daarna de rest van het jaar te verdwijnen.

'Confetti in onderbroek'

Legendarischer nog dan de uitzendingen waren misschien wel de reclames die soms tientallen jaren hetzelfde bleven. Veel kijkers konden die woordelijk meepraten. De twee bekendste gezichten en mede-oprichters van de zender zijn Pim van Ginneken met z'n eeuwige kleurenpruik en Ad Romijn met een geschminkt ei op zijn kale kop. "De confetti zat soms tot in mijn onderbroek."