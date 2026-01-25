Laatste show na 30 jaar Baronie TV: 'Tranen van iets wat je gaat missen''
De camera’s staan uit en het decor is afgebroken. Na dertig jaar is zaterdagavond de laatste uitzending opgenomen van de Bredase carnavalszender Baronie TV. Voor de kijker nog één keer genieten, voor de vrijwilligers het slotstuk van jarenlang zwoegen met passie. ''Het is nu echt klaar'', zegt Mitch Kerstens, die 16 jaar bij de zender betrokken was.
"Welkom bij de laatste aflevering van Baronie TV, na dertig jaar!“, zo opent presentator Ad Romijn de uitzending. In de studio vele tientallen mensen: blaaskappelen, de Bredase Raad van Elf en vele oud-medewerkers.
"Tranen komen sowieso na de uitzending! Heel jammer dit", vertelt Helen van Oosterhout, die jarenlang bij de zender betrokken was. Regisseur Tom Dalderup: "Gelukkig hebben we zakdoekjes in de regie." Mitch voegt toe: "Deze tranen zijn echt tranen van iets wat je gaat missen.''
Het behang met carnaval, zo werd Baronie TV vaak genoemd. Decennialang stond de zender met carnaval traditiegetrouw heel de dag aan in menig huishouden. De zender zond jaarlijks vijf dagen live-televisie uit om daarna de rest van het jaar te verdwijnen.
'Confetti in onderbroek'
Legendarischer nog dan de uitzendingen waren misschien wel de reclames die soms tientallen jaren hetzelfde bleven. Veel kijkers konden die woordelijk meepraten. De twee bekendste gezichten en mede-oprichters van de zender zijn Pim van Ginneken met z'n eeuwige kleurenpruik en Ad Romijn met een geschminkt ei op zijn kale kop. "De confetti zat soms tot in mijn onderbroek."
Landelijk te zien
In 1996 begon de zender met het uitzenden van radio op televisie. In de loop der jaren groeide de professionaliteit en het uitzendgebied. Op het hoogtepunt maakten vrijwilligers met een complete regiewagen uit Hilversum, vier camera’s en een team van correspondenten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat live-televisie.
Meer dan honderd uur televisie in vijf dagen zond de zender uit. Zelfs via landelijke tv-themakanalen van Ziggo en KPN was het West-Brabantse carnaval live te bewonderen in de hoogtijdagen. Optochten, evenementen, artiesten en Raden van Elf uit alle dorpen: alles kwam voorbij. En meerdere vrijwilligers van toen werken nu fulltime in de media.
Presentator Ad legt uit wat de zender voor de kijkers betekende: "Voor veel mensen was het belangrijk dat ze zich betrokken voelden bij carnaval, vooral voor wie ziek thuis zat of vroeger actief carnaval vierde. Zo konden zij toch via de buis naar Baronie TV konden kijken.
Minder vrijwilligers
Stijgende kosten, minder vrijwilligers, minder uitzendmogelijkheden en de nieuwe mediawet doen de stichting de das om. Eind vorig jaar maakte Baronie TV bekend dat het doek valt. En daarmee komt er een eind aan programma's als de Barnavalsverkiezing, D'Optochten en Café de Baronie. Al zijn er op YouTube nog vele duizenden uren televisie te zien.
En dan is zaterdagavond om tien uur het moment daar. De laatste woorden ooit op Baronie TV. Presentator Ad sluit af: "Houdoe!"
De terugblik op dertig jaar Baronie TV is tijdens carnaval te zien op de lokale omroepen BredaNU, ORTS en streekomroep ZuidWest TV.