Beschieting auto op A59: drie verdachten zijn 18, 21 en 28 jaar

De drie mannen die donderdagavond werden aangehouden na een beschieting op de A59 bij Nieuwkuijk zijn 18, 21 en 28 jaar oud en komen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Dat heeft de politie vrijdagmiddag bekend gemaakt. De drie zitten vast en worden verhoord.

De beschieting op de snelweg A59 vond rond halfacht 's avonds plaats. De donkere Kia waarin het drietal zat, werd bij Nieuwkuijk klemgereden door twee andere automobilisten. Daarna werd er geschoten. Door wie is nog onduidelijk, dit wordt onderzocht De inzittenden van de Kia vluchtten te voet. Agenten konden het drietal korte tijd later aanhouden. Een van de drie was lichtgewond en is in een ziekenhuis behandeld. De andere twee auto’s gingen ervandoor.

Wie weet waar inzittenden van twee auto's zijn?

De politie is op zoek naar de inzittenden van deze twee andere auto’s. Het zou gaan om een kleine witte Volkswagen en een grote zwarte auto. De zwarte auto heeft vermoedelijk schade opgelopen tijdens de schietpartij. Bekijk hier de beelden van de ravage en het onderzoek na de schietpartij op de A59 bij Nieuwkuijk: