Oisterwijkse miljonair koopt grond in Hellendoorn voor munitiefabriek

Het bedrijf Artillerie Inrichtingen Armaments B.V. (AIA) uit Tilburg heeft een stuk grond in Hellendoorn gekocht. Het gaat om een voormalig munitiedepot dat lokaal bekend staat als ‘De Kaasbunker’. Dat meldt de gemeente Hellendoorn vrijdag. Het bedrijf geeft op LinkedIn aan op deze plek een munitiefabriek te willen bouwen.

De afgelopen dagen werd er op de LinkedIn-pagina van Artillerie Inrichtingen Armaments B.V. (AIA) uit Tilburg steeds een tipje van de sluier opgelicht over de grootse plannen van het bedrijf. “Niet om geheimzinnig te doen, maar om transparant te zijn over een keuze die we na drie jaar gesprekken met Defensie, politiek en industrie niet langer konden uitstellen: Nederland moet weer eigen munitiecapaciteit opbouwen. En wij hebben de stap naar voren gemaakt", zegt wapenfabrikant Gerard Zondervan op zijn LinkedIn-pagina. Concreet plan voor terrein nog niet bekend

Vrijdag is de koopovereenkomst voor de locatie ondertekend. Volgens de gemeente Hellendoorn is er op dit moment nog geen officiële aanvraag ingediend voor de plannen van Zondervan.

“We begrijpen dat deze aankoop vragen kan oproepen bij inwoners. Wij nemen die vragen serieus", aldus de gemeente Hellendoorn. Omdat er nog geen concreet plan voor het aangekochte terrein is ingediend, kan de gemeente het plan op dit moment ook nog niet beoordelen. Niet alleen voor Defensie

De berichten in de dagen voorafgaand aan de koopovereenkomst voor de locatie in Hellendoorn laten duidelijk zien wat Gerard Zondervan van plan is. “De druk op Nederland, Europa en de EU om meer op eigen benen te staan wordt elke week tastbaarder. Juist daarom wil ik iets delen dat mij, en ons energie geeft." We moeten volgens hem nog heel even geduld hebben, want vrijdagmiddag maakt hij een concrete stap bekend. 'Richting strategische autonomie, leveringszekerheid en industriële capaciteit in eigen land', aldus Zondervan. Zondervan sprak bij Omroep Brabant al eerder de wens uit voor een eigen munitiefabriek in Nederland: "Ik vind dat als er een conflict is, we voor onszelf moeten kunnen zorgen. Ik ben bang dat als er een oorlog uitbreekt, het ieder voor zich is. Dan wil je niet afhankelijk zijn van andere landen." Vrijdag werd dus duidelijk dat deze plannen in Hellendoorn gerealiseerd moeten gaan worden. “Niet alleen voor Defensie, maar ook voor onze industrie, werkgelegenheid, innovatiekracht en leveringszekerheid", schrijft Zondervan.