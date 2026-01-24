112-nieuws: Massale zoekactie in en rond het water bij Grave • Paard neemt de benen en ontsnapt uit weiland

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:01 Massale zoekactie in en rond het water bij Grave Hulpdiensten zoeken sinds vijf uur vrijdagnacht massaal naar iemand in en rond het water bij de Graafsebrug na een melding dat daar iemand wellicht in het water zou zijn beland. De brug verbindt Grave met het Gelderse Nederasselt.

06:29 Paard neemt de benen en ontsnapt uit weiland Agenten van de politie Breda Noordwest werden vrijdagnacht opgeroepen omdat een paard was ontsnapt uit een weiland.

06:19 Man probeert deur slijterij aan diggelen te slaan met bowlingbal Agenten van de politie Roosendaal hielden vrijdagnacht een mam aan die met een bowlingbal probeerde de deur van een slijterij aan diggelen te slaan.