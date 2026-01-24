Waar ze in het noorden glibberden, kan Brabant zaterdag het zonnetje in

Waar ze in het noorden van Nederland met code oranje over straat glibberden zaterdagochtend, kunnen we in Brabant de zon in. Dit weekend staan we er in onze provincie dan ook niet slecht op, weet weerman Johnny Willemsen van Weerplaza.

"In de ochtend was het nog bewolkt maar later komt de zon tevoorschijn. Ook de rest van de dag verloopt best wel zonnig, met een zwak windje uit het oosten", legt de weerman uit in radioprogramma Weekend van Omroep Brabant.

Zachte temperatuur voor de tijd van het jaar in Brabant

De temperatuur loopt zaterdag dan ook op tot een graad of acht. "Het is hier zacht voor de tijd van het jaar." Ook blijft het droog. In de nacht komt de temperatuur wel in de buurt van het vriespunt.

Op zondag wordt het ook droog en zonnig, met een graad of vijf. Dan neemt de bewolking in de avond weer toe.

Sneeuw verwacht maar geen sneeuwpret

"In de nacht naar maandag maken we kans op sneeuw, maar dat is heel minimaal." Dus de sneeuwpret die we begin januari hadden, gaan we volgens hem niet nog eens beleven. Wel wordt het maandag weer een stuk kouder, zo'n graad of twee.