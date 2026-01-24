Deze carnavalswagen met 'rennende' haas staat bol van techniek en beweging

Het bouwen van een carnavalswagen behelst tegenwoordig veel meer dan simpelweg lassen, gazen en plakken. In Boemeldonck (Prinsenbeek) wordt door CV Bixe Draoke gebouwd aan een gigantische ‘rennende’ haas. Het pronkstuk zit vol techniek want: "Een carnavalswagen zonder beweging is geen carnavalswagen."

Carnaval staat voor de deur, bouwhallen lopen weer vol en er wordt keihard gewerkt. Waar een gemiddelde wagen vroeger een ronddraaiende kop hadden en wat heen en weer zwiepende details, komt er tegenwoordig veel meer bij kijken, weet bouwer Michiel Verdaasdonk van CV Bixe Draoke. “Bewegende delen worden steeds belangrijker. Vroeger bewoog alles met de hand, tegenwoordig laten we alles hydraulisch of elektrisch bewegen.” In mei begonnen ze al met de eerste vergaderingen en in de zomer is het idee uitgewerkt in een technisch ontwerp. Alles wordt door Michiel met een tekenprogramma getekend en uitgewerkt in 3D.

Michiel laat een van de bouwtekeningen zien van CV De Bixe Draoke (foto: Omroep Brabant).

“Alles wat moet bewegen wordt steeds complexer, we tekenen daarom helemaal uit om te zien wat het doet, wat het qua belasting kan hebben en hoe dingen langs elkaar draaien."

Maar er wordt ook hulp ingeroepen van buitenaf, want de bouw van zo’n technische wagen is complex en niet zonder risico. Zo berekent een constructeur of alles wel veilig is. “We laten alles doorrekenen. Als je kijkt naar de krachten die we erop zetten: is dat veilig en kan dat wel?”

"Die poten worden met een stang gekoppeld aan de voorpoten zodat het synchroon loopt. Ja, ze lijken steeds meer op robots.”

De optocht van Boemeldonck staat bekend om haar gigantische carnavalswagens, soms van wel elf meter hoog. Door die immense wagens duurt de optocht steeds langer. Dit jaar start de optocht een half uur vroeger, om te zorgen dat alle wagens op tijd weer binnen zijn. Met die wetenschap bedachten ze het thema met de rennende haas. De wagen wordt 11 meter hoog en 22 meter lang. “Met deze gigantische haas proberen we voor het donker binnen te zijn, we gaan er als een haas vandoor. We vonden dat wel een mooie kwinkslag.” En die haas moet dus ook daadwerkelijk sprinten. De voor- en achterpoten van de haas moeten rennen en dan het liefst op een manier die levensecht lijkt. “De achterpoten worden aangedreven door een motor. Die poten worden met een stang gekoppeld aan de voorpoten zodat het synchroon loopt. Ja, ze lijken steeds meer op robots.” Het is nog zo'n 3,5 week voordat de wagen echt moet gaan rijden. Michiel krijgt tot die tijd nog de nodige vragen en aanpassingen te verwerken. "Maar dat komt altijd goed, er is nog veel te doen maar geen paniek." Hier lees je alle verhalen over carnaval.