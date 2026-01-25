Carlo al tien jaar trouw fan bij Django Wagner’s dinnershow

Aan lange tafels wordt gegeten, gedronken en gelachen. De muziek klinkt door de tent, glazen worden geheven. In die gemoedelijke sfeer vindt in Son en Breugel dit weekend de tiende editie van de dinnershow van Django Wagner plaats. Tussen de bezoekers zit Carlo samen met zijn vriendengroep uit Schijndel. Hij is er voor de tiende keer op rij bij. ''Wij komen elk jaar terug.''

Kim Panhuijzen & Noël van Hooft Geschreven door

Carlo is er vanaf de allereerste editie bij. Samen met een vaste groep vrienden maakt hij van de dinershow een jaarlijkse traditie. Tien jaar geleden zag hij Django optreden tijdens een artiestenreis in Turkije. Daar sprak hij de zanger, die vertelde dat hij de eerste editie van de dinnershow ging geven. “Hij zei dat hij het leuk zou vinden als wij zouden komen, en zo is dat toen gegaan”, vertelt Carlo. Waarom ze blijven komen? “Omdat het gezellig is: heel goed eten, goed drinken en goede artiesten. Het is gewoon heel gezellig.”

"Ik wilde gewoon iets terugdoen voor de mensen."

De dinnershow van Django Wagner is geen standaard concert. Het concept ontstond tien jaar geleden vanuit een idee van de zanger. “Ik wilde gewoon iets terug doen voor de mensen die het hele jaar door in je geloven”, vertelt Django.

Bezoekers krijgen een volledig verzorgde avond met eten, drinken en live muziek. Daarbij staat Django niet alleen op het podium, maar mengt hij zich ook onder het publiek. “Mensen komen lekker eten, komen lekker drinken”, zegt hij. “Ik loop ook tussendoor. Ik maak een praatje.” Dit jaar vindt de show plaats op het Kerkplein in Son en Breugel en trekt het in totaal zo’n 1500 bezoekers, verdeeld over drie dagen. Naast Django treden ook andere artiesten op, waaronder Thomas Berge en zanger Alex. Juist dat directe contact maakt de dinnershow anders dan een regulier concert, vindt Django. “Het lijkt wel een privéfeest zo leuk is het.”

''Brabant jonge!''

Django stond in september vorig jaar op het grote podium van Carré in Amsterdam, een optreden dat hij nog altijd bijzonder vindt. “Carré is geweldig om geweest te zijn, maar dit is wel leuker. Hier maak je echt contact met de mensen”, legt hij uit. In Carré kijkt het publiek vanaf hun stoelen naar hem, terwijl hij tijdens de dinnershow door de zaal loopt, praatjes maakt en de bezoekers echt bij de show betrekt. “Je staat dichterbij, ziet mensen genieten en dat maakt het heel persoonlijk”, zegt hij. Carlo bezocht het optreden in Carré zelf, maar als hij moet kiezen tussen het theater en de dinnershow, is hij duidelijk. “Dit. Brabant, jongen”, zegt hij lachend.

Superfan Carlo bij de Dinnershow van Django Wagner

''Zolang ze dit doen, zijn wij erbij.''