Van der Poel is niet te kloppen, toch is hij voorzichtig voor WK Veldrijden

Twaalf keer stond Mathieu van der Poel dit seizoen aan de start van een veldrit, twaalf keer won hij. Bij het WK Veldrijden, mogelijk zijn laatste, komende zondag in het Zeeuwse Hulst is er dan ook maar één favoriet. Alleen ziet hij het zelf anders: “Ik ben al eens eerder topfavoriet geweest en het lukte niet altijd om te winnen.”

Het hele cross-seizoen is Van der Poel al oppermachtig, zo ook dit weekend in Maasmechelen en Hoogerheide. “Hoe ik tot nu toe heb gereden, daar kan ik alleen maar tevreden over zijn. In Hoogerheide had ik bijvoorbeeld een goed ritme en ben ik tempo blijven rijden tot aan het einde. Ik heb zelf het gevoel dat ik toegroei naar een topvorm, de beste versie van mezelf.” Met 51 wereldbekerzeges in het veldrijden is de 31-jarige alleskunner op de fiets sinds zondag recordhouder. Met zijn 51 zege streefde hij de Belg Sven Nys voorbij. Een record waar hij bijzonder trots op is. “Ik probeer er wel even bij stil te staan. Toen ik als kleine jongen met crossen begon, had ik niet verwacht dat ik ooit zover zou komen. Een mooie en unieke statistiek.”

Laatste WK? Stoppen op je hoogtepunt? Het zou zomaar kunnen voor Van der Poel. Als hij zondag zijn achtste wereldtitel pakt in het veld, dan overweegt hij de cross achter zich te laten. De focus gaat dan meer richting de weg en zou dan meer ruimte zijn voor de mountainbike. De discipline waarop hij nog altijd een olympische droom heeft. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Natuurlijk weet Van der Poel dat iedereen hem vooraf invult als wereldkampioen. Het zou zijn achtste wereldtitel in het veld betekenen en daarmee zou hij de Belg Erik De Vlaeminck definitief voorbijgaan. “In principe ben ik de favoriet, maar bij de start staan we allemaal op nul. Je weet nooit hoe een wedstrijd verloopt: ik kan pech krijgen en er zijn ongetwijfeld renners die boven zichzelf uitstijgen. Ik heb niet alles in de hand, alleen dat ik zo snel mogelijk moet fietsen.”

"Ik weet als geen ander dat het zondag moet gebeuren."