Ferdi Mathilda werd bruut om het leven gebracht: verdachte (37) opgepakt

De politie heeft maandag een 37-jarige man aangehouden voor de moord op Ferdi Mathilda uit Boxtel. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Ferdi, die op 28 november 2019 werd gevonden aan de Fuutlaan in Eindhoven. De verdachte zat al in de gevangenis voor een andere zaak. Dit meldt de politie.

Ferdi werd 's ochtends rond zeven uur dood aangetroffen op een parkeerplaats aan de Fuutlaan. Hij blijkt door extreem geweld om het leven te zijn gebracht.

Ferdi Mathilda ging in de nacht van 28 november 2019 naar het Fair Play Casino in Eindhoven. Daar zou hij een afspraak hebben met een man, maar die persoon kwam nooit opdagen.

In de buurt van zijn lichaam werden een mes en een hamer gevonden. Ook verdwenen na zijn dood gouden kettingen ter waarde van ongeveer 10.000 euro. Wat er precies is gebeurd, bleef jarenlang onduidelijk.

Opnieuw aandacht voor dood Ferdi Mathilda

In 2023 kreeg de zaak opnieuw aandacht in opsporingsprogramma’s en via sociale media. Ook werd de plek waar het is gebeurd opnieuw onderzocht met moderne technieken, waaronder een politie-drone en DNA-onderzoek.

Deze hernieuwde aandacht leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachte, die op dat moment al vast zat voor een ander delict.

Wat is er gebeurd met het tipgeld?

Het Openbaar Ministerie loofde 15.000 euro uit voor de gouden tip. Een woordvoerder van het OM laat weten dat ze geen uitspraken doen of het tipgeld is uitgereikt. Ook wordt er niet meer informatie gedeeld over de verdachte.