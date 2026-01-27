Brand gesticht bij huis in Oisterwijk, deze man wordt gezocht

Een man heeft op 11 december 2025 brand gesticht bij een huis aan de Jeroen Boschstraat in Oisterwijk. Op beelden van een deurbelcamera is te zien hoe hij de voortuin in loopt en vloeistof tegen de deur en het huis gooit. Hij pakt iets uit z’n zak en vervolgens vliegt de boel in brand.

Het is vroeg in de ochtend als de man de tuin in stapt, de bewoners van het huis zijn op dat moment niet thuis. De man kijkt even naar binnen en om zich heen, is te zien op beelden van opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant.

Niet de eerste aanslag op het huis in Oisterwijk

Dan pakt hij een fles met vloeistof uit z’n zak waarmee hij de deur in brand zet. Op de beelden is rook en vuur te zien. De man rent weg in de richting van de Biezenstraat. De brandweer is er op tijd bij, maar de schade aan het huis is groot. Het is niet de eerste aanslag op het huis. Eerder die maand werden er bij stenen door de ruit gegooid. Waarom, is volgens de politie onduidelijk. Wie kent de man die brand heeft gesticht in Oisterwijk?

De politie heeft de beelden gedeeld en hoopt dat mensen de man herkennen.

Het signalement van de man die wordt gezocht voor de brandstichting (foto: Bureau Brabant).

De man haalt vloeistof uit z'n zak die hij daarna tegen de gevel gooit (foto: Bureau Brabant).