112-nieuws: Auto raakt van de weg, botst tegen boom en slaat over de kop in Herpt • Geen treinen tussen Breda en Tilburg na aanrijding

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.

11:08 Auto raakt van de weg, botst tegen boom en slaat over de kop in Herpt Een auto is dinsdagochtend van de weg geraakt en daarna op een boom gebotst op de Heusdenseweg in Herpt. De automobiliste reed vanuit Heusden in de richting van Herpt toen het misging. Lees verder

08:30 Geen treinen tussen Breda en Tilburg na aanrijding Door een aanrijding rijden er dinsdagochtend geen treinen tussen Breda en Tilburg. NS verwacht dat om elf uur de treinen weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden. Lees verder

08:11 Ongeluk met drie auto's op A50 richting Eindhoven Een botsing met drie auto's op de A50 tussen Eerde en Sint-Oedenrode zorgde dinsdagochtend voor een flinke vertraging richting Eindhoven. De snelweg is dicht. Lees verder

05:43 Bestuurder neemt de benen na ongeluk in Molenschot en laat bijrijder achter Een auto is maandagavond in een sloot beland op de Raakeindsekerkweg in Molenschot. De bestuurder klom uit de wagen en sloeg te voet op de vlucht. Hij liet een bijrijder achter. Lees verder