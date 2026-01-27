Advertentie
112-nieuws: Auto raakt van de weg, botst tegen boom en slaat over de kop in Herpt • Geen treinen tussen Breda en Tilburg na aanrijding
Vandaag om 11:08
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
11:08
Auto raakt van de weg, botst tegen boom en slaat over de kop in Herpt
Een auto is dinsdagochtend van de weg geraakt en daarna op een boom gebotst op de Heusdenseweg in Herpt. De automobiliste reed vanuit Heusden in de richting van Herpt toen het misging.
08:30
Geen treinen tussen Breda en Tilburg na aanrijding
Door een aanrijding rijden er dinsdagochtend geen treinen tussen Breda en Tilburg. NS verwacht dat om elf uur de treinen weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden.
08:11
Ongeluk met drie auto's op A50 richting Eindhoven
Een botsing met drie auto's op de A50 tussen Eerde en Sint-Oedenrode zorgde dinsdagochtend voor een flinke vertraging richting Eindhoven. De snelweg is dicht.
05:43
Bestuurder neemt de benen na ongeluk in Molenschot en laat bijrijder achter
Een auto is maandagavond in een sloot beland op de Raakeindsekerkweg in Molenschot. De bestuurder klom uit de wagen en sloeg te voet op de vlucht. Hij liet een bijrijder achter.
05:37
Voor de derde nacht op rij autobrand in Oss, in totaal zes auto's vernield
Een bestelbus is maandagnacht in brand gevlogen aan de Brasem in Oss. Het is de derde nacht op rij dat het raak is in Oss met een autobrand. In totaal zijn sinds het weekend zes auto's in vlammen opgegaan.
