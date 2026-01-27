Ruzie om ripdeal met dodelijke afloop, verdachten wijzen naar elkaar

De twee mannen die betrokken waren bij de dodelijke schietpartij op een kamp aan de Heezerweg in Eindhoven, in juli 2023, geven elkaar de schuld van de dood van de 34-jarige Fouad uit Utrecht. In de rechtbank in Den Bosch wezen ze opnieuw naar elkaar.

Het enige dat zeker is in deze zaak, is dat de 34-jarige drugsdealer Fouad El J. dood is, maar wie dat heeft gedaan werd dinsdag allerminst duidelijk. Alireza B. (31) uit Geldrop en Misha ‘Pablo’ W. (27) uit Eindhoven gingen op 10 juli 2023 samen naar de Heezerweg in Eindhoven voor een drugsdeal met Fouad el J.

Volgens Alireza ontstond er ruzie en schoot Misha de Utrechter dood toen die uit zijn eigen auto vluchtte. Maar volgens Misha W. is het precies andersom en schoot Alireza de man dood. Het lastige (of handige) is ook dat niemand anders heeft gezien wie er geschoten heeft. In het dossier zit wel een getuige, maar die heeft de schoten wel gehoord, maar niet gezien wie die afvuurde.

Wie er ook schoot, beide mannen gingen er in hun eigen auto vandoor. Alireza werd kort na de schietpartij aangehouden in Duitsland met een enkeltje Teheran op zak. Misha W. bleef ruim een jaar lang spoorloos en werd pas ruim een jaar later aangehouden, door een arrestatieteam op een schuiladres in Hoogerheide.

Weerzien in de rechtbank

In de rechtbank in Den Bosch zagen de twee elkaar weer en ze zitten niet meer op dezelfde lijn als in 2023, zo bleek. Toen hadden ze het idee om met vals geld wiet te kopen van Fouad El J. Ze hadden nog geld van hem tegoed voor het stelen van een snelle Audi RS6 in Beek en Donk die uiteindelijk gebruikt werd bij zes plofkraken.

Het plan was om de deal snel af te wikkelen omdat de wiet snel naar een klant moest. Dan zou Fouad de drie pakjes met 10.000 euro nepgeld vast niet goed checken en konden ze hem later wel vertellen dat ze dit gedaan hadden vanwege de schuld die Fouad nog had.

Maar zover kwam het niet. Toen Alireza en Misha in de Mini Cooper van Fouad waren gestapt ontstond er ruzie. Fouad keek waarschijnlijk in de loop van een pistool en probeerde weg te komen, maar kwam niet ver. Hij werd naast zijn eigen auto in zijn rug geschoten en overleed ter plekke.