Ruzie om ripdeal met dodelijke afloop, verdachten wijzen naar elkaar
De twee mannen die betrokken waren bij de dodelijke schietpartij op een kamp aan de Heezerweg in Eindhoven, in juli 2023, geven elkaar de schuld van de dood van de 34-jarige Fouad uit Utrecht. In de rechtbank in Den Bosch wezen ze opnieuw naar elkaar.
Het enige dat zeker is in deze zaak, is dat de 34-jarige drugsdealer Fouad El J. dood is, maar wie dat heeft gedaan werd dinsdag allerminst duidelijk. Alireza B. (31) uit Geldrop en Misha ‘Pablo’ W. (27) uit Eindhoven gingen op 10 juli 2023 samen naar de Heezerweg in Eindhoven voor een drugsdeal met Fouad el J.
Volgens Alireza ontstond er ruzie en schoot Misha de Utrechter dood toen die uit zijn eigen auto vluchtte. Maar volgens Misha W. is het precies andersom en schoot Alireza de man dood. Het lastige (of handige) is ook dat niemand anders heeft gezien wie er geschoten heeft. In het dossier zit wel een getuige, maar die heeft de schoten wel gehoord, maar niet gezien wie die afvuurde.
Wie er ook schoot, beide mannen gingen er in hun eigen auto vandoor. Alireza werd kort na de schietpartij aangehouden in Duitsland met een enkeltje Teheran op zak. Misha W. bleef ruim een jaar lang spoorloos en werd pas ruim een jaar later aangehouden, door een arrestatieteam op een schuiladres in Hoogerheide.
Weerzien in de rechtbank
In de rechtbank in Den Bosch zagen de twee elkaar weer en ze zitten niet meer op dezelfde lijn als in 2023, zo bleek. Toen hadden ze het idee om met vals geld wiet te kopen van Fouad El J. Ze hadden nog geld van hem tegoed voor het stelen van een snelle Audi RS6 in Beek en Donk die uiteindelijk gebruikt werd bij zes plofkraken.
Het plan was om de deal snel af te wikkelen omdat de wiet snel naar een klant moest. Dan zou Fouad de drie pakjes met 10.000 euro nepgeld vast niet goed checken en konden ze hem later wel vertellen dat ze dit gedaan hadden vanwege de schuld die Fouad nog had.
Maar zover kwam het niet. Toen Alireza en Misha in de Mini Cooper van Fouad waren gestapt ontstond er ruzie. Fouad keek waarschijnlijk in de loop van een pistool en probeerde weg te komen, maar kwam niet ver. Hij werd naast zijn eigen auto in zijn rug geschoten en overleed ter plekke.
In de rechtbank bleek dat beide verdachten al veel langer bezig waren met criminele zaken. Met geavanceerde apparatuur stalen zij snelle auto’s voor plofkrakers, maar ook hielden ze zich bezig met de handel in wiet, vals geld en diefstallen. Vrienden zijn de twee inmiddels niet meer. Misha vond dat Alireza zijn mond had moeten houden tegen de politie. Alireza verklaarde juist volop om zijn eigen straatje schoon te vegen.
Alireza is al heel lang op vrije voeten, juist omdat Misha W. zo lang op de vlucht was. Maar voor justitie maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Beide mannen hadden samen een plan voor een ripdeal en ze hadden een vuurwapen bij zich. En daarom worden beide mannen door justitie verantwoordelijk gehouden voor de dood van Fouad. In juridische termen heet dat ‘doodslag in vereniging’.
En daar staan flinke straffen op. De officier van justitie moest de strafeisen dinsdag nog even voor zich houden, want de zaak gaat woensdag weer verder. Beide mannen zagen de bui wel hangen en deden hun best om hun rol zo klein mogelijk te maken.
Ja, gaf Misha W. toe, hij had een wapen meegenomen naar de deal bij het kamp op de Heezerweg, omdat ‘je nooit weet hoe het loopt en met hoeveel man ze komen’. Alireza hield vol dat hij alleen maar was meegegaan omdat hij nog 5500 euro kreeg die hij aan W. had geleend voor de aanschaf van spullen die hij nodig had voor de diefstal van snelle auto’s.
De rechters vonden het maar vreemd dat hij meeging naar deze ripdeal, maar Alireza B. hield vol dat ‘dat echt twee verschillende deals waren’. Hij zat al tijden op zijn geld te wachten en wilde die 10e juli 2023 echt zijn geld. En zo werd hij meegesleept in een zaak met een dodelijke afloop, vond hij.
Verklaringen nabestaanden
Verschillende familieleden van Fouad El J. lieten weten hoe erg hij wordt gemist en hoeveel zij de ‘laffe mannen’ verwijten. Beide verdachten gaven aan dat het hen ‘erg spijt’. Maar natuurlijk ook dat zij het niet gedaan hadden.
Woensdag geeft de officier van justitie zijn visie op de zaak en maakt hij de strafeisen bekend. Daarna mogen de twee advocaten hun kijk op de zaak geven, maar die zullen ook geen schuld bekennen namens hun cliënt.
