14 en 16 jaar cel geëist voor dodelijke schietpartij op kamp in Eindhoven

Justitie heeft woensdag tegen twee mannen zestien en veertien jaar cel geëist voor de dodelijke schietpartij op een kamp aan de Heezerweg in Eindhoven, in juli 2023. Het is nooit duidelijk geworden wie nou het dodelijke schot heeft gelost, maar dat maakt justitie eigenlijk niet uit. Beide mannen hebben met een vuurwapen een ripdeal gepleegd en dus zijn ze allebei verantwoordelijk voor de dood van de 34-jarige Fouad uit Utrecht, vindt justitie.

Misha ‘Pablo’ W. (27) uit Eindhoven en Alireza B. (31) uit Geldrop vertrokken geen spier toen de officier van justitie woensdagochtend deze forse eisen uitsprak. Ze zagen het vast wel aankomen dat justitie niet mild zou zijn. En dat is ook niet zo gek als je alle feiten op een rijtje ziet. Beide mannen bleken zich met diefstallen en wapen- en drugshandel bezig te houden. En toen de betaling van 14.000 euro voor een gestolen Audi RS6, die werd gebruikt als vluchtauto bij zes plofkraken, uitbleef, besloten ze op 10 juli 2023 om wiet van die Fouad te kopen, en die te betalen met nepgeld. Zo wilden ze de openstaande schuld inlossen. Dat Fouad el J. daar niet zomaar mee akkoord zou gaan en dat daar wel eens ruzie over zou kunnen ontstaan, hadden de mannen ook wel kunnen bedenken, meende de officier. Ze namen niet voor niets een vuurwapen mee, bekende Misha W. Ze deden dat voor hun eigen veiligheid, want behalve de reactie van Fouad konden ze ook niet voorspellen of de Utrechtse drugsdealer alleen zou komen of met meerdere mensen. Natuurlijk ontstond er ruzie bij het afgelegen kamp aan de Heezerweg, waar ze met elkaar hadden afgesproken voor de deal. Fouad was niet onder de indruk van de argumenten van Misha en Ali, maar op enig moment zal een van de twee een pistool hebben getrokken en vluchtte Fouad zijn eigen Mini Cooper uit. Hij kwam echter niet ver, want hij werd al snel via zijn rug door zijn hart geschoten en overleed ter plekke.

De plek waar Fouad werd doodgeschoten ligt heel afgelegen en is alleen bereikbaar via een weg door het bos. (Foto: Google Maps)

Vanaf het moment in de auto weet justitie ook niet meer precies hoe het gegaan is. Beide mannen verklaren dat de ander heeft geschoten, maar dat kan natuurlijk niet allebei waar zijn. Justitie ziet dat Misha W. het meest duidelijk en logisch heeft verklaard en dat de breedsprakige Iraniër Alireza steeds met andere verklaringen kwam. Maar dat zegt allebei ook niks. En ook kruitsporen zeggen niks en datzelfde geldt voor het feit dat Alireza zijn kleren, zijn telefoon én zijn auto liet verdwijnen en in Duitsland werd gepakt met een enkeltje Teheran op zak. Misha W. maakte het nog bonter door helemaal te verdwijnen. Hij was ruim een jaar zoek en zat blijkbaar lange tijd in Bosnië maar werd uiteindelijk gepakt in augustus 2024 toen hij bij een vrouw met kinderen verbleef in Hoogerheide. Het arrestatieteam dat schoten afvuurde tijdens de inval vond op de slaapkamer van Misha een zwaar automatisch wapen.

Het dodelijke schot werd afgevuurd met een 9 mm pistool. En dat pistool werd gekocht door Misha in de maanden voor de dood van Fouad. Maar drie dagen voor de mislukte ripdeal dook Alireza op een in video van rapper Parsa mét dat pistool. Dus justitie weet daardoor ook niet meer wie nou dat wapen in bezit had toen ermee geschoten werd op Fouad aan de Heezerweg. Wat wel duidelijk werd, is dat Alireza hier ook over loog. Hij wist van geen wapen en hij wist van geen ripdeal of wiet. Maar het wapen staat duidelijk op beeld en uit chats blijkt dat Alireza ook met de Utrechtse Fouad onderhandelde over wiet en dat Misha dat gesprek later overnam.

