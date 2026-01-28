Tom de Wal mag geen diensten meer houden in Dussen onder horecabestemming
Gebedsgenezer Tom de Wal mag geen diensten meer organiseren in het voormalige partycentrum in Dussen. Dat heeft de gemeente Altena besloten na het advies van een onafhankelijke bezwarencommissie. De Wal organiseerde de diensten in het voormalig partycentrum onder een horecabestemming, maar dat mag niet meer. "De huidige activiteiten zijn in de kern niet gericht op horeca."
In 2022 kocht De Wal het voormalig partycentrum aan de Oude Kerkstraat in Dussen. Hij was van plan het plat te gooien en een gloednieuw religieus centrum te bouwen. In december 2024 trok De Wal na een lang traject met de gemeente, zélf de vergunningsaanvraag voor het nieuwbouwpand in. Sindsdien organiseert hij allerlei diensten in het oude pand, waar een horecabestemming op zit.
Maar dat lijkt nu voorbij. De gemeente Altena herroept de exploitatievergunning voor het pand, zo is te lezen in een persbericht. Aanleiding hiervoor is het advies van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. "Zij concludeert dat het feitelijke gebruik van het pand niet past binnen het bestemmingsplan." Het college volgt dat advies.
De Wal krijgt de komende weken de tijd om nieuwe vergunningen aan te vragen. Tot daar een oordeel over is geveld, mag De Wal van de gemeente zijn diensten blijven organiseren. Er wordt niet gehandhaafd. Daarmee gaat de gemeente in tegen de bezwarencommissie, die had geadviseerd om ook handhavend op te treden.
Bezwaar op bezwaar
Het balletje is aan het rollen gebracht door Helga Gardenier en haar man Rob Suykens, die schuin tegenover het pand van Frontrunners wonen. Zij dienden bezwaar op bezwaar in bij gemeente. Uiteindelijk boog een onafhankelijke commissie zich over de zaak.
Gardenier is blij met de nieuwe ontwikkelingen. "Oh man, dit goede nieuws kon ik wel even gebruiken. We zijn er nog niet, maar dit is wel echt een overwinning." Ondanks haar enthousiasme is Helga ook realistisch. "We beseffen dat we er nog niet klaar mee zijn. Ze kunnen een nieuwe vergunning aanvragen. Dus daar zullen we dan ook wel weer op moeten acteren."
Dat de gemeente niet gaat handhaven voelt dubbel voor haar. "Enerzijds vind ik het jammer dat ze dat stukje advies niet overnemen van de bezwarencommissie. Anderzijds: hun uitleg vind ik acceptabel."
Nieuwbouwplannen
Naast de diensten die De Wal organiseert in het voormalige partycentrum in Dussen, houden ook de nieuwbouwplannen van De Wal de buurtbewoners bezig. Omroep Brabant ontdekte via de Wet openbare overheid wat de plannen zijn. De gemeente Altena heeft het plan nog in behandeling.
De Wal krijgt nu vier weken te tijd om een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen en als dat lukt ook een nieuwe epxploitatievergunning. De gemeente gaat in de tussentijd niet handhaven, ze vindt dat dat nog niet nodig is zolang de nieuwe aanvraag loopt.
