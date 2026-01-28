Tom de Wal mag geen diensten meer houden in Dussen onder horecabestemming

Gebedsgenezer Tom de Wal mag geen diensten meer organiseren in het voormalige partycentrum in Dussen. Dat heeft de gemeente Altena besloten na het advies van een onafhankelijke bezwarencommissie. De Wal organiseerde de diensten in het voormalig partycentrum onder een horecabestemming, maar dat mag niet meer. "De huidige activiteiten zijn in de kern niet gericht op horeca."

In 2022 kocht De Wal het voormalig partycentrum aan de Oude Kerkstraat in Dussen. Hij was van plan het plat te gooien en een gloednieuw religieus centrum te bouwen. In december 2024 trok De Wal na een lang traject met de gemeente, zélf de vergunningsaanvraag voor het nieuwbouwpand in. Sindsdien organiseert hij allerlei diensten in het oude pand, waar een horecabestemming op zit.

Maar dat lijkt nu voorbij. De gemeente Altena herroept de exploitatievergunning voor het pand, zo is te lezen in een persbericht. Aanleiding hiervoor is het advies van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. "Zij concludeert dat het feitelijke gebruik van het pand niet past binnen het bestemmingsplan." Het college volgt dat advies.



De Wal krijgt de komende weken de tijd om nieuwe vergunningen aan te vragen. Tot daar een oordeel over is geveld, mag De Wal van de gemeente zijn diensten blijven organiseren. Er wordt niet gehandhaafd. Daarmee gaat de gemeente in tegen de bezwarencommissie, die had geadviseerd om ook handhavend op te treden.

Bezwaar op bezwaar

Het balletje is aan het rollen gebracht door Helga Gardenier en haar man Rob Suykens, die schuin tegenover het pand van Frontrunners wonen. Zij dienden bezwaar op bezwaar in bij gemeente. Uiteindelijk boog een onafhankelijke commissie zich over de zaak.