A2 is dicht, ook tijdens PSV-Bayern München: politie legt uit waarom

De A2 bij Eindhoven is woensdagavond urenlang dicht voor politieonderzoek. Verschillende Omroep Brabant-lezers vragen zich af waarom dit moment is gekozen. Zo speelt PSV om negen uur tegen Bayern München in het Philips Stadion, waardoor het mogelijk druk is op de weg. Een politiewoordvoerder legt uit dat de snelweg niet zomaar dichtgaat.

Romee van der Heijden Geschreven door

De rijbaan in noordelijke richting op de Randweg Eindhoven is dicht tot twee uur 's nachts. Mensen van de politie en van Rijkswaterstaat hebben zich daar verzameld om proeven uit te voeren. Het gaat om een onderzoek naar de achtervolging van een autodief waarbij in oktober vorig jaar twee motoragenten zwaargewond raakten. Op de weg wordt een remproef gedaan met de auto waarin de verdachte destijds reed. Waarom gebeurt dit niet 's nachts of in het weekend?

Daarvoor kan de politiewoordvoerder geen specifieke reden geven. "Dat kan praktische redenen hebben. Het kan ook te maken hebben met beschikbaarheid van collega's", zegt hij.

De politie heeft het moment voor dit onderzoek gekozen in samenspraak met Rijkswaterstaat, die onder meer de snelwegen beheert. "Het zijn allemaal afwegingen die worden gemaakt. Zo kan de remproef bijvoorbeeld passen in het verloop van het politieonderzoek. Er is ook zeker gekeken naar de wedstrijd PSV - Bayern München." Alternatieve wegen

De woordvoerder licht toe dat er alternatieve routes zijn voor mensen die in noordelijke richting rijden. Zo kunnen reizigers vanuit Maastricht, Venlo en Antwerpen rijden via de parallelrijbaan N2 ter hoogte van knooppunt Leenderheide en De Hogt. Wat gebeurde er op de A2?

Op woensdagavond 29 oktober ging het mis op de A2 ter hoogte van knooppunt Batadorp. Een achtervolging van een autodief, die begon in Geldrop, eindigde in een dramatische crash. De politie zette een achtervolging in. Toen reed de bestuurder van de gestolen auto twee motoragenten en twee politiewagens aan bij knooppunt Batadorp, waarbij de motoragenten zwaargewond raakten. De auto werd later die avond gevonden in een woonwijk in Best. De dader bleef voortvluchtig en werd een paar weken later opgepakt in het Belgische Turnhout.

A2 bij Eindhoven dicht voor politieonderzoek (foto: SQ Vision).