PSV ligt uit de Champions League en dat komt volgens Bosz door dit duel
“We hebben een beetje pech gehad met de loting”, was de conclusie van PSV-trainer Peter Bosz op de persconferentie na de uitschakeling in de Champions League. “Maar we hebben het vooral laten liggen in de barslechte wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Hadden we daar een puntje gepakt, dan was het achteraf voldoende geweest.”
PSV wist voor aanvang van de Champions League dat het een loodzware opgave zou worden om de tussenronde te halen. In de eerste vijf wedstrijden pakten de Eindhovenaren knap acht punten, maar in de laatste drie duels bleven ze puntloos. Na de niet benutte matchpoints volgde de uitschakeling. Bosz: “Ik heb slecht geslapen toen ik de loting zag. Maar achteraf kan ik zeggen dat we ons tegen Union tekort hebben gedaan. Het was al met al net niet goed genoeg.”
Bij Bosz overheerste woensdagavond de teleurstelling na de 1-2 nederlaag tegen Bayern München. Maar ook was hij trots. “Hoe we tegen Union op het veld stonden was zoveel anders dan nu, de ploeg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bayern was onze beste tegenstander, een absolute topclub. De jongens hebben er alles uitgeperst, ik kan ze niks kwalijk nemen. Niemand speelde onder zijn niveau. Ze hebben hard gewerkt en de momenten dat ze de bal hadden, speelden ze met lef en durf.”
Dat na de 1-1, een wereldgoal van Ismael Saibari, PSV er niet voor koos om in te zakken, was volgens Bosz een bewuste keuze. “We knipperden met onze ogen en het was al 1-2 door Kane. Maar ik denk dat, als we voor de strategie van achteruit lopen hadden gekozen, er een hele andere uitslag op het scorebord stond. Je moet die gasten echt niet in je zestienmetergebied krijgen.”
"Als we dit niveau meenemen, dan ziet het er goed uit."
Door de uitschakeling kan PSV zich volledig gaan focussen op de Eredivisie en de KNVB Beker. “Natuurlijk is het een teleurstelling dat we niet bij de loting zijn. Het is mijn eerste keer dat we de volgende ronde niet halen. Maar als we dit niveau met deze intensiteit meenemen naar de rest van dit seizoen, dan ziet het er goed uit.”
Op de vraag of er de komende dagen nog iets gaat gebeuren op de transfermarkt, was Bosz duidelijk. “Ik wil het best met jullie (de pers, red.) gaan hebben over de tactiek, maar transfers ga ik niet over.”