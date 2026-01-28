PSV ligt uit de Champions League en dat komt volgens Bosz door dit duel

“We hebben een beetje pech gehad met de loting”, was de conclusie van PSV-trainer Peter Bosz op de persconferentie na de uitschakeling in de Champions League. “Maar we hebben het vooral laten liggen in de barslechte wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Hadden we daar een puntje gepakt, dan was het achteraf voldoende geweest.”

PSV wist voor aanvang van de Champions League dat het een loodzware opgave zou worden om de tussenronde te halen. In de eerste vijf wedstrijden pakten de Eindhovenaren knap acht punten, maar in de laatste drie duels bleven ze puntloos. Na de niet benutte matchpoints volgde de uitschakeling. Bosz: “Ik heb slecht geslapen toen ik de loting zag. Maar achteraf kan ik zeggen dat we ons tegen Union tekort hebben gedaan. Het was al met al net niet goed genoeg.”

Bij Bosz overheerste woensdagavond de teleurstelling na de 1-2 nederlaag tegen Bayern München. Maar ook was hij trots. “Hoe we tegen Union op het veld stonden was zoveel anders dan nu, de ploeg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bayern was onze beste tegenstander, een absolute topclub. De jongens hebben er alles uitgeperst, ik kan ze niks kwalijk nemen. Niemand speelde onder zijn niveau. Ze hebben hard gewerkt en de momenten dat ze de bal hadden, speelden ze met lef en durf.”