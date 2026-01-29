Vier arrestaties rond Champions Leaguewedstrijd PSV - Bayern München

Rond de wedstrijd tussen PSV en Bayern München heeft de politie woensdag vier mensen opgepakt. Los van 'enkele kleine opstootjes' verliep de wedstrijd volgens de politie 'redelijk rustig'.

In aanloop naar de Champions Leaguewedstrijd werden drie Duitsers aangehouden omdat zij na een bevel van agenten niet wilden vertrekken. Het gaat om drie mannen van 55, 44 en 37 jaar oud. Ze hebben een boete en een gebiedsverbod gekregen.

Ook werd een 39-jarige man uit Helmond aangehouden voor het beledigen van een politieagent. Niet veel later was hij weer op vrije voeten.

Nederlaag

Het Champions Leagueseizoen is voor PSV voorbij na de nederlaag woensdagavond tegen Bayern München. De ploeg verloor in eigen huis met 1-2. "We hebben het vooral laten liggen in de barslechte wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Hadden we daar een puntje gepakt, dan was het achteraf voldoende geweest", concludeerde PSV-trainer Peter Bosz op de persconferentie na de uitschakeling.