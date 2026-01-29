Politieonderzoek naar schietpartij op A59: weg urenlang dicht

Vanwege een politieonderzoek is de A59 van Den Bosch richting Breda donderdag dicht van elf uur 's ochtends tot twee uur 's middags. De politie doet bij Nieuwkuijk onderzoek naar een schietpartij die vorige week op de snelweg plaatsvond. Er wordt onder meer een speurhond ingezet om sporen te zoeken.

Schietpartij De politie Oost-Brabant bevestigt dat de afsluiting te maken heeft met een schietpartij die vorige week donderdag plaatsvond op de snelweg . Drie mensen werden opgepakt.

Het verkeer kan tijdens de afsluiting via de af- en toerit 42, bij Heusden, de A59 vervolgen. Rond elf uur 's ochtends zorgt de afsluiting voor een klein half uur aan extra reistijd vanuit Den Bosch richting Breda.

Een donkere Kia waarin het drietal zat, werd bij Nieuwkuijk klemgereden door twee andere automobilisten. Daarna werd er geschoten. Door wie is nog onduidelijk, dit wordt onderzocht.

De drie inzittenden van de Kia vluchtten te voet. Agenten konden het drietal korte tijd later aanhouden. Een van de drie was lichtgewond en is in een ziekenhuis behandeld. De andere twee auto’s gingen ervandoor.

A2 ook al dicht voor onderzoek

Ook de A2 bij Eindhoven ging woensdagavond dicht voor politieonderzoek. Het ging om een onderzoek naar de achtervolging van een autodief waarbij in oktober vorig jaar twee motoragenten zwaargewond raakten.

Op de weg zal een remproef worden uitgevoerd met de auto waarin de verdachte destijds reed.