Zwaargewonde agenten herstellen langzaam na aanrijding op A2 bij Eindhoven

De motoragenten die een maand geleden op de A2 bij Eindhoven zwaargewond raakten tijdens een achtervolging herstellen heel langzaam. Dat zegt politiechef Sjoerd Top tegen Omroep Brabant. “Lichamelijk zullen ze lang bezig zijn met hun herstel.”

Politiechef Sjoerd Top zegt dat de klap nog altijd heel groot is voor het hele team. “Ik heb één van de agenten kunnen spreken, de andere is zo zwaargewond dat dat nog niet gelukt is.” De politiechef heeft wel ‘goede hoop’ dat beide agenten ooit weer hun werk kunnen doen. “Maar het lichamelijk herstel zal nog lang duren.”

Autodief

Op woensdagavond 29 oktober ging het gruwelijk mis op de A2 ter hoogte van knooppunt Batadorp. Een achtervolging van een autodief, die begon in Geldrop, eindigde in een crash. De bestuurder van de gestolen auto reed in op twee politiewagens en twee motoragenten. Vervolgens reed de bestuurder door en was ruim twee weken lang spoorloos.

De twee motoragenten raakten bij de crash zwaargewond. Een van hen had meerdere botbreuken en ander letsel waar hij meerdere operaties voor moet ondergaan.

Verdenkingen verdachte

Na een klopjacht werd een 41-jarige man zonder vaste woonplaats opgepakt in Turnhout, Belgë. Top is blij dat de vermoedelijke dader opgepakt is en is overgeleverd aan Nederland. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, het stelen van een voertuig, het veroorzaken van een ongeval met letsel en het doorrijden na een aanrijding.

De verdachte staat overigens op camerabeelden. Na de aanrijding liet hij de Ford Fiesta met Duits kenteken achter in een woonwijk in Best. Dat gebeurde in alle rust blijkt uit de beelden. Hij parkeert heel kalm achteruit zijn auto in een vak, pakt spullen uit de kofferbak, loopt rustig weg, stopt nog even om de auto op slot te maken en verdwijnt dan de woonwijk in.