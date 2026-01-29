Baby Anna overleed na heftig schudden, gastouder krijgt 6,5 jaar cel

Gastouder Anne W. (36), bij wie in 2019 een baby’tje van acht maanden overleed, moet 6,5 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag geoordeeld na hoger beroep van de vrouw. Volgens het hof is de dood van het kind de schuld van deze Anne W. (36) uit Helmond. Eerder legde de rechtbank haar zes jaar cel op.

En daarmee zegt het gerechtshof dat ze het verweer van Anne W. dus niet gelooft. Volgens de Helmondse vrouw, die al vijf jaar baby’s en peuters opving bij haar thuis, kan baby Anna ook eerder bijvoorbeeld zijn gevallen bij haar ouders thuis. Pas bij Anne W. thuis zou het letsel dan zodanig ernstig zijn geworden dat er reanimatie nodig was. Een door W. ingeschakelde kinderarts heeft die mogelijkheid ook geschetst.

Maar het hof schuift die contra-expertise terzijde. In de uitgebreide uitspraak donderdagmiddag werden alle mogelijkheden een voor een afgepeld en bleef over dat de dood van baby Anna geen medische oorzaak heeft en niet door een ongeluk is veroorzaakt.

Het hof stelt vast dat er een ‘grote krachtsinwerking op baby Anna moet zijn geweest, vlak voor ze reanimatie nodig had’. Met andere woorden: baby Anna moet, gezien het hersenletsel en de bloedingen in de ogen, hard heen en weer geschud zijn vlak voor de reanimatie. Met dit letsel had baby Anna nooit nog een tijdje kunnen functioneren, zeggen deskundigen.

's Morgens nog vrolijk

’s Morgens bracht de moeder baby Anna, haar tweelingbroertje en hun 2-jarige zus nog gezond naar gastouder Anne W. Die bevestigde tijdens de zitting ook dat baby Anna ’s morgens vrolijk was en zelfs al door de kamer tijgerde en een half flesje melk had gedronken.

Het tweelingbroertje ging wel gewoon slapen die ochtend, maar Anna niet. Die was hyper en wilde niet drinken en wilde ook geen fruithapje, vertelde W. tijdens de zitting. Volgens haar was baby Anna niet lekker en zag ze bleek.