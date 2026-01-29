Baby Anna overleed na heftig schudden, gastouder krijgt 6,5 jaar cel
Gastouder Anne W. (36), bij wie in 2019 een baby’tje van acht maanden overleed, moet 6,5 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag geoordeeld na hoger beroep van de vrouw. Volgens het hof is de dood van het kind de schuld van deze Anne W. (36) uit Helmond. Eerder legde de rechtbank haar zes jaar cel op.
En daarmee zegt het gerechtshof dat ze het verweer van Anne W. dus niet gelooft. Volgens de Helmondse vrouw, die al vijf jaar baby’s en peuters opving bij haar thuis, kan baby Anna ook eerder bijvoorbeeld zijn gevallen bij haar ouders thuis. Pas bij Anne W. thuis zou het letsel dan zodanig ernstig zijn geworden dat er reanimatie nodig was. Een door W. ingeschakelde kinderarts heeft die mogelijkheid ook geschetst.
Maar het hof schuift die contra-expertise terzijde. In de uitgebreide uitspraak donderdagmiddag werden alle mogelijkheden een voor een afgepeld en bleef over dat de dood van baby Anna geen medische oorzaak heeft en niet door een ongeluk is veroorzaakt.
Het hof stelt vast dat er een ‘grote krachtsinwerking op baby Anna moet zijn geweest, vlak voor ze reanimatie nodig had’. Met andere woorden: baby Anna moet, gezien het hersenletsel en de bloedingen in de ogen, hard heen en weer geschud zijn vlak voor de reanimatie. Met dit letsel had baby Anna nooit nog een tijdje kunnen functioneren, zeggen deskundigen.
's Morgens nog vrolijk
’s Morgens bracht de moeder baby Anna, haar tweelingbroertje en hun 2-jarige zus nog gezond naar gastouder Anne W. Die bevestigde tijdens de zitting ook dat baby Anna ’s morgens vrolijk was en zelfs al door de kamer tijgerde en een half flesje melk had gedronken.
Het tweelingbroertje ging wel gewoon slapen die ochtend, maar Anna niet. Die was hyper en wilde niet drinken en wilde ook geen fruithapje, vertelde W. tijdens de zitting. Volgens haar was baby Anna niet lekker en zag ze bleek.
Toen ze baby Anna uit bed ging halen, zag ze dat ze er raar bij lag. “Ze lag in een rare kikkerhouding”, vertelde Anne W. “Ze voelde heel stug en stijvig. Ik zag wat gekleurde spuug en ook een vlek in het bedje. Er was nul reactie en ze had geen pols.”
Reanimatie
Anne ging meteen reanimeren, waarbij veel vocht uit het kindje kwam. Omdat ze zag dat het niet lukte om het baby'tje te reanimeren, rende ze naar de buren om hulp te halen. De buurvrouw belde 112 en al snel werd de reanimatie door ambulancemedewerkers overgenomen. Baby Anna werd naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht, maar daar overleed ze de volgende dag.
De baby had onder meer bloeduitstortingen in haar ogen en verscheuringen van zenuwuiteinden. De rechtbank concludeerde eerder, op basis van onderzoek van meerdere deskundigen, dat dit het gevolg was van 'hevige krachtsinwerking' en het gerechtshof ging daar donderdag in mee.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
Baby Anna was 's morgens nog vrolijk en normaal, zo is te lezen in de rapporten van deskundigen. Maar aan het begin van de middag had zij ernstig hersenletsel en netvliesbloedingen waaraan zij een dag later is overleden. Er was daarbij geen sprake van bijvoorbeeld een medische oorzaak en dus gaat het gerechtshof ervan uit dat baby Anna is overleden aan het ‘shaken baby syndroom’, het hard schudden van een baby.
Omdat Anne de enige volwassene in huis was, moet zij het letsel wel hebben toegebracht, zo oordeelt het hof ook. Dat het hof niet kan vaststellen hoe baby Anna precies om het leven is gebracht, maakt volgens het hof voor de strafbaarheid niet uit. “Het is algemeen bekend dat een baby heel kwetsbaar is en dat het uitoefenen van forse kracht de dood kan veroorzaken. W. had ruime ervaring met het opvangen van baby’s en moet zich bewust zijn geweest van de gevolgen van zulk fors letsel”, oordeelde het hof.
Behalve de celstraf van 6,5 jaar mag Anne W. ook 9 jaar lang geen gastouder zijn.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.