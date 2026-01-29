'Horrorvader' misbruikte dagelijks zijn twee dochters en hun vriendinnetjes

Tegen ‘horrorvader’ Maurice M. (57) uit Beek en Donk is donderdag 2,5 jaar extra cel geëist in de rechtbank in Den Bosch voor het misbruiken van zijn jongste dochter en een vriendinnetje van haar. Afgelopen maandag kreeg M. al ruim zes jaar cel én tbs met dwangverpleging voor ontucht met een andere dochter en drie van haar vriendinnetjes. Maar Maurice M. ontkende opnieuw alles en zei niet te begrijpen hoe de meiden bij al die ‘onzin’ komen.

Het leek wel weer even 10 mei 2023, toen Maurice M. voor de eerste zaak met dezelfde aanklachten van ontucht voor de rechter stond. Deze donderdag, bij zijn tweede ontuchtzaak, werd de beerput die Maurice als vader heeft gecreëerd nog een stukje verder opengetrokken. En daar kwam een heel vieze lucht uit. Dochters durfden pas later te spreken

Zijn jongste dochter was nog niet klaar om over haar misbruik te vertellen toen haar oudere zus eindelijk aangifte deed. Eindelijk, omdat in 2015 en 2019 al twee moeders aangifte deden tegen Maurice M. Hun dochters vertelden dat M. aan ze had gezeten, maar Maurice ontkende en ook zijn dochter ontkende alles. Zij had blijkbaar meer tijd nodig en durfde pas in 2022 aangifte te doen tegen haar vader. Wat ook een rol speelde, was dat de moeder van de meisjes niet blij was met de aangifte tegen haar man. Maar de vier meiden zetten jaren later wel door. Zo werd Maurice in 2023 eerst tot negen jaar cel veroordeeld zonder tbs en in hoger beroep afgelopen maandag tot zes jaar en drie maanden cel én tbs met dwangverpleging. M. bleek verminderd toerekeningsvatbaar vanwege zijn autismestoornis en een mogelijke pedofiliestoornis en moet worden behandeld.

Verklaringen

De jongste dochter (15) van Maurice M. vertelde, zittend naast haar vader, haar hartverscheurende verhaal over de ontucht die ook jaren duurde, net als bij haar zus en de andere meiden. “Hij heeft me dagelijks betast en mentaal geen leuke dingen gedaan met mij”, vertelde ze. “Ik struggle hier al lang mee en ik wilde vaak niet meer leven. Ik wilde weg om eindelijk rust te krijgen. En dat komt door Maurice. Zo noem ik hem, want hij is geen vader.” De dochter en ook haar vriendinnetje willen het liefst erkenning van M. dat hij fout zat, maar dat deed Maurice M. ook tijdens deze zitting niet. Hij heeft nooit iets fout gedaan, zei hij, net als tijdens de andere zittingen, en geeft daarmee volgens de officier van justitie eigenlijk alle meisjes de schuld. “Zo pijnlijk als dit zie ik het maar zelden”, zei ze over alle ontuchtzaken van Maurice M. “Twee dochters en vier van hun vriendinnen misbruikt. Er is veel bewijs en hij blijft maar ontkennen.” Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

