Marie-José vereeuwigd op 240 meter lange muurschildering: ‘Ik schrok'

Het is een bijzonder gezicht: Marie-José Schoenmakers staat naast een levensechte muurschildering van zichzelf. Een kunstwerk van 240 meter lang, waar ze vanaf nu elke dag langs rijdt. "Ik schrok wel even, maar ik ben het echt", lacht ze. De prijswinnende kunstenaars van Studio Giftig hebben langs de A2 geprobeerd het grauwe Veldhoven kleur te geven en dat was een flinke uitdaging.

Op de 240 meter lange muurschildering staan elf portretten van mensen die iets met Veldhoven hebben. "Die elf mensen staan voor de elf verschillende wijken", legt kunstenaar Kasper van Leek uit. "Voor iedere wijk hebben we een persoon gekozen die qua leeftijd past. Dus voor de oude kernen een senior en voor de nieuwste wijk een driejarig meisje." Geschrokken, maar trots

Een van hen is Marie-José Schoenmakers. "Het is fantastisch, ik vind het een hele eer om op een muur vereeuwigd te worden", zegt ze met een grote glimlach. "Ik zag een bericht op Facebook waarin stond dat ze mensen zochten die iets met Veldhoven hebben." Toch woont ze niet in Veldhoven. "Ik woon in Bergeijk, maar ik hoor in Veldhoven thuis. Ik ben al veertien jaar vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis hier in Veldhoven, dus ik dacht: laat ik eens reageren."

De 3-jarige Ietje samen met haar vader op de muurschildering in Veldhoven (foto: Noël van Hooft).

Donderdagochtend loopt ze langs zichzelf. "Ik schrok er in het begin wel even van, het is toch wel erg groot. Maar ik ben het echt, alles klopt. Mijn ogen vind ik goed gelukt en mijn prominente neus is ook goed gedaan", lacht ze. Ook de driejarige Ietje staat op de muur, samen met haar vader. "Ik en papa zijn dat", zegt Ietje. Moeder Marjorie is trots. "Ik vind haar goed lijken. Eerst was het een lege muur en nu staan ze erop." Moeilijke opdracht voor kunstenaarsduo

Acht weken lang hebben Kasper van Leek en Niels Swaemen van Studio Giftig gewerkt aan de muurschildering in Veldhoven. De twee vormen al bijna twintig jaar een duo en wonnen verschillende prijzen, waaronder die voor ’s wereld beste muurschildering die in Eindhoven bevindt. Toch was dit nieuwste project een flinke uitdaging. Het kunstenaarsduo is gewend om grote muren te beschilderen, van enkele verdiepingen tot vijftig meter hoog. Maar nu moesten ze de lengte in: 240 meter lang en zo’n anderhalve meter hoog. "Dat was een uitdaging", verzucht Niels. "Normaal maken wij schilderingen op hoge flats, dan kun je mooi één beeld vangen. Maar dit is zo lang en uitgerekt."

Kasper van Leek en Niels Swaemen van Studio Giftig (foto: Noël van Hooft).

Meer kleur in Veldhoven?

De wethouder wil Veldhoven meer kleur geven, maar is deze doorgaande weg langs de A2 daarvoor geschikt? Volgens Kasper wel. “Het ligt naast een snelfietspad, hier komen dagelijks duizenden fietsers langs. Traditioneel had je musea, maar die vormen een flinke drempel. Wij willen ons werk aan iedereen laten zien, mensen van alle culturen en leeftijden. En daarvoor is deze plek zeer geschikt.” Toch kan volgens Niels ‘zijn Veldhoven’ nog wel meer kleur gebruiken. "We hebben hier niet zoveel hoogbouw, maar ik weet wel wat plekken die een kleurtje kunnen gebruiken." Het werk aan de Peter Zuidlaan zal hij vaak bewonderen. "Ik woon hier in de buurt, dus ik ga deze muurschildering wekelijks zien." Gaat hij zijn eigen werk dan ook af en toe schoonmaken? "Nee, ben je gek."

Twee van de elf portretten die Kasper van Leek en Niels Swaemen van Studio Giftig hebben gemaakt (foto: Noël van Hooft).