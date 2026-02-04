Toch geen tiny houses bij zorgboerderij Netersel: 'Jullie zullen blij zijn'

Er komen toch geen tiny houses bij zorgboerderij De Hooiberg in Netersel. Dat laten directeuren Els Meijer en Perrie Huijbers weten in een brief aan omwonenden. Een deel van de buurt was tegen de plannen voor de uitbreiding van de zorgboerderij met 14 tiny houses, waar cliënten tijdelijk zouden kunnen wonen. Maar de gemeenteraad stemde in februari 2025 in met de plannen.

"Door nieuwe wet- en regelgeving is het op dit moment niet mogelijk om de procedure van de tiny houses voort te zetten", schrijven Meijer en Huijbers nu in de brief aan buurtgenoten. "We weten dat er vanuit jullie veel weerstand is gekomen, en dat jullie waarschijnlijk blij zijn met dit besluit", zeggen ze ook.

"Zelf vinden we het heel erg jammer, omdat we heel graag de mensen die thuis vastlopen met angsten en depressieve gedachtes een plek hadden willen geven om in alle rust te werken aan hun herstel." Meijer wil op dit moment verder geen toelichting geven op het besluit.

Bij zorgboerderij de Hooiberg worden mensen uit de Kempen begeleid, die psychische klachten hebben en tijdelijk rust nodig hebben. Nu kunnen zij voor korte tijd in een logeerhuis overnachten om tot rust te komen.

Met de tiny houses wilde De Hooiberg cliënten de mogelijkheid bieden om langer op de zorgboerderij te verblijven als dat nodig is, zo legde Els Meijer eerder aan Omroep Brabant uit. "Ik begrijp dat buurtbewoners twijfels hebben als ze ons niet kennen", zei ze ook. Daarom nodigde ze iedereen uit om te komen kijken, zodat omwonenden zelf konden zien wie de cliënten van de zorgboerderij zijn en wie er dus in de tiny houses zouden komen wonen.

De gemeenteraad van Bladel, waar Netersel onder valt, stemde ondanks de kritiek van omwonenden unaniem in met de bouw van de tiny houses. Maar in de brief aan buurtgenoten laten de directeuren deze week weten dat de tiny houses er uiteindelijk toch niet gaan komen.