Vrouw uit auto geslingerd en overreden: 8 maanden cel voor bestuurder

De 66-jarige Ignaci K. heeft vrijdag een gevangenisstraf van acht maanden en een rijontzegging van drie jaar gekregen voor een dodelijke ongeluk dat hij in januari 2024 veroorzaakte op de A58. De Poolse Magda (30) werd bij dat ongeluk uit de auto geslingerd en overreden op de andere weghelft.

Open blikje bier De bestuurder had te veel gedronken en had zelfs een open blikje bier in de auto. Ook reed hij volgens getuigen te hard. Toen Ignaci een auto inhaalde, ging het mis. Hij raakte in een slip en raakte met de achterkant van de auto de rechtervangrail.

Ignaci reed met een vrouw naast zich en Magda op de achterbank op de avond van 19 januari 2024 op de A58 van Roosendaal richting Etten-Leur, net voorbij de afslag Zegge. Ignaci bracht de vrouwen naar een huis in Etten-Leur, waar ze met meerdere arbeidsmigranten woonden.

Daarbij vloog de achterklep van de Mazda open, waarna de auto verder tolde. Magda, die geen gordel droeg, werd uit de auto geslingerd en op de andere weghelft gelanceerd. Verschillende automobilisten konden de vrouw niet meer ontwijken en reden over haar heen. De moeder van twee kinderen kwam daarbij om het leven.

Vals rijbewijs

De rechtbank rekent het de bestuurder zwaar aan dat hij zonder geldig rijbewijs en met een vals rijbewijs met te veel alcohol op achter het stuur kroop. Eerder werd hij ook al veroordeeld voor rijden onder invloed en vorig jaar mei kroop hij weer onverzekerd en zonder rijbewijs achter het stuur. Het OM eiste daarom een gevangenisstraf van drie jaar en een rijontzegging van vier jaar tegen K.

De rechtbank heeft vrijdag een gevangenisstraf van acht maanden opgelegd. Daarnaast mag Ignaci drie jaar geen motorrijtuigen besturen en moet hij de betrokkenen bij het ongeluk een schadevergoeding betalen.

