Eerste diamanten plaat voor Rob Kemps: 'Deze grap is nu mijn pensioen’

Rob Kemps, het gezicht van feestact Snollebollekes, heeft vrijdag zijn eerste diamanten plaat ontvangen voor zijn single 'Links, Rechts'. De prestigieuze award wordt uitgereikt aan nummers die meer dan vijftig miljoen streams hebben. "Het begon als een grap, maar het is nu mijn pensioen", lacht Kemps.

"Dank voor al het hakken, beuken en springen", schrijft de feestzanger uit Best op zijn Instagram . In de radiostudio van Edwin Evers werd hij vrijdagmiddag verrast. "Ik ben hier zeer verguld mee. Het begon als een grap op YouTube en het is nu mijn pensioen", zei hij in de uitzending.

Links, Rechts zorgt niet alleen voor een hossende menigte tijdens carnaval. Het nummer is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker tijdens sportwedstrijden. Zo ging Snollebollekes zelfs de grenzen over toen 'Von links nach rechts' een hit werd tijdens het EK in Duitsland.

Diamanten status

Voor Kemps is het zijn eerste diamanten plaat, maar hij is niet de enige Brabander die er eentje kreeg. Zanger Flemming uit Den Bosch had begin 2024 als eerste Nederlandse artiest een diamanten plaat te pakken voor zijn debuutalbum.

De diamanten status wordt pas sinds 1 januari 2024 uitgereikt aan singles met 50 miljoen streams en albums met 200 miljoen streams. De gouden en platina platen bestaan al veel langer en gaan naar respectievelijk singles met 10 miljoen en 20 miljoen streams en albums met 40 miljoen en 80 miljoen streams.