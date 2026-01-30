Peperdure Udense miljoenenvilla van 11 miljoen voor een schijntje verkocht

De veelbesproken miljoenenvilla aan de Heinsbergenstraat in Uden, die ooit van vastgoedmagnaat Roger Lips was, is verkocht. De veroordeelde en naar Dubai gevluchte miljonair bouwde het huis voor 21 miljoen. De nieuwe eigenaar had er 'slechts' 2,35 miljoen voor over, meldt zakenblad Quote.

Omstreden vastgoedmagnaat Lips, de eerste eigenaar van de villa, woont al jaren niet meer in het miljoenenstulpje. Hij vluchtte in 2013 naar Dubai om uit handen van justitie te blijven.

De Udense villa zou niet misstaan in een James Bond-film: het huis heeft een zwembad dat met een druk op de knop onder het buitenterras vandaan komt. Op het woonoppervlakte van maar liefst 1.600 vierkante meter zijn verder zes slaapkamers, vier badkamers, een bioscoop en een horecakeuken te vinden.

In 2024 werd hij tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld voor faillissementsfraude en het wegsluizen van zo’n elf miljoen euro. Hij wacht in verre oorden op het hoger beroep in de strafzaak.

Onder de vraagprijs

Nadat Lips failliet werd verklaard, werd het huis door de bank verkocht aan de erven van familie Swinkels. Zij wilden er na verloop van tijd vanaf en deden meerdere pogingen om de villa te verkopen. In eerste instantie kwam de villa te koop voor 11 miljoen, maar voor dat bedrag wilde niemand de villa hebben.

Bij een openbare veiling in 2023 bracht het huis 3,3 miljoen euro op, maar dat vond de familie te laag. De villa stond recentelijk voor 3,9 miljoen te koop, maar dat is volgens Quote niet het bedrag dat de nieuwe eigenaar betaald heeft.

Zo zou uit gegevens van het Kadaster blijken dat de 34-jarige ondernemer 'slechts' 2,35 miljoen euro betaald heeft voor de villa. Daarmee lijkt hij een werelddeal gemaakt te hebben, al zal er na wat jaren leegstand nog het een en ander aan de villa moeten gebeuren.