112-nieuws: Auto eindigt in de sloot tijdens inhaalactie bij Eersel • Onwelwording in huis Liessel, brandweer doet metingen

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:01 Auto eindigt in de sloot tijdens inhaalactie bij Eersel Een auto is maandagochtend in de sloot beland tijdens het inhalen van een andere wagen bij Eersel. Er vielen geen gewonden. Lees verder