Advertentie
112-nieuws: Auto eindigt in de sloot tijdens inhaalactie bij Eersel • Onwelwording in huis Liessel, brandweer doet metingen
Vandaag om 08:01
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
08:01
Auto eindigt in de sloot tijdens inhaalactie bij Eersel
Een auto is maandagochtend in de sloot beland tijdens het inhalen van een andere wagen bij Eersel. Er vielen geen gewonden.
05:24
Onwelwording in huis Liessel, brandweer doet metingen
In een huis aan de Overloop in Liessel is zondagavond iemand onwel geworden en in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor het slachtoffer niet lekker werd, is niet duidelijk.
Advertentie
Advertentie