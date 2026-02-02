'Gigantische knal', bewoners schrikken als auto hun huizen ramt

Een gigantische knal en trillingen. Hierdoor werden bewoners in de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel zondagavond opgeschrikt toen een automobilist in hun straat tegen twee auto's botste en vervolgens nog eens drie huizen ramde. “Ik zat rechtop de bank van schrik”, vertelt een 56-jarige bewoonster maandagochtend.

Stukken steen, delen van een geraakte regenpijp en auto-onderdelen: het ligt nog altijd op de stoep van de Gasthuisstraat in het centrum van het dorp. “De hele regenpijp is weg”, laat een getroffen bewoonster zien. “De bestuurder moet wel hard gereden hebben. De buren voelden het trillen op de bank. Ik heb nog niet geveegd hoor”, zo verontschuldigd ze zich. Het ongeluk gebeurde zondagavond rond kwart over acht. De bestuurder verloor de macht over het stuur en botste tegen twee geparkeerde auto'. Vervolgens kwam de auto op de stoep terecht en werden ook nog drie huizen geramd.

Deze regenpijp is geraakt (foto: Raymond Merkx).

De gevels van drie huizen zijn flink beschadigd. Ook een vierde huis heeft wat losse stenen. De 56-jarige bewoonster van dat laatste huis maakt foto’s voor de verzekering. “Ik ben heel erg geschrokken. Het was een gigantische knal en daarna was het stil.” Twee geparkeerde auto’s liepen zware schade op. De auto van de bestuurder is total loss. De bestuurder is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Schade aan de gevels (foto: Raymond Merkx).

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. “De bestuurder reed te hard en moest uitwijken voor iemand die uit de uitrit kwam”, verklaart een overbuurvrouw. Volgens haar was de bestuurder een jonge man. “Het had heel anders kunnen aflopen. Gelukkig liep er niemand op de stoep. Het is vaak druk daar”, vervolgt ze opgelucht. De bewoners van de getroffen huizen en de eigenaren van de kapotte auto's hebben schadeformulieren ingevuld. Veel bewoners maken maandag foto’s. Een man met lichte autoschade lacht: “Dat moet de verzekering maar oplossen.”