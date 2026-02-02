Ad (67) vond tien jaar terug geen baan, maar denkt nu nog niet aan pensioen

Ad Plugers uit Geldrop solliciteerde zich tien jaar geleden een ongeluk, maar kwam niet aan de bak. Dankzij zijn eigen website én het delen van zijn verhaal met Omroep Brabant vond hij uiteindelijk werk bij Aqua Drolics in Best. Maandag mag hij officieel met pensioen, maar hij gaat nog even door. "Wat ik heb geleerd, is dat je gewoon moet doorzetten", zegt hij.

Website met filmpjes Als laatste redmiddel maakte zijn schoonzoon een website met filmpjes van hem en zocht hij contact met Omroep Brabant om zijn verhaal te delen. "Het frappante is: toen ging het ineens snel", vertelt Ad. "De mensen die mij via e-mail hadden afgewezen, benaderden mij toch nog voor een gesprek. Dat vond ik vreemd, maar fijn."

Ad denkt nog vaak terug aan zijn sollicitatienachtmerrie van tien jaar geleden. Hij was zijn baan kwijtgeraakt en stond te springen om werk. Er gingen dagelijks sollicitaties de deur uit, soms wel vier. "Het ging economisch heel slecht en mijn leeftijd werkte ook tegen me", zegt de 67-jarige Geldroppenaar. "Op een gegeven moment denk je: we tellen niet meer mee. Dat beangstigde mij wel."

Ad werd vervolgens uitgenodigd bij Aqua Drolics, een bedrijf dat speeltoestellen voor zwembaden maakt. "Ik had dertig jaar in de bouw gewerkt, dus dit was een hele andere wereld."

Hij was bang dat hij veel moest leren, maar zijn tekeninzicht als industrieel ontwerper bleek goed aan te sluiten bij zijn nieuwe functie. "Ik ben niet meer weggegaan, al had ik dat van tevoren niet gedacht", zegt hij. "Ik heb er tien jaar met veel plezier gewerkt."

Bouwt rustig af

Zijn collega’s hebben Ad maandag in het zonnetje gezet omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Toch stopt hij niet meteen; hij bouwt zijn werk liever rustig af. "Ik ben gezond en gelukkig, en de directie vroeg me langer betrokken te blijven. Daar was ik enthousiast over.”

Ondanks de moeizame zoektocht naar werk, zou Ad vandaag de dag exact hetzelfde aanpakken. Ook zijn website zou hij opnieuw lanceren. "Wat ik kon doen, heb ik gedaan. Ik heb maximaal gesolliciteerd."

Dat heeft hem één belangrijke les geleerd: gewoon doorzetten en soms een andere weg kiezen. Daarom de gouden tip van Ad: "Probeer soms iets te verzinnen wat wél werkt."