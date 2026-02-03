Provincie na dodelijk ongeval: 'Niets vreemds aan de hand met stoplichten'

De provincie zegt dat de verkeerslichten op de N264 bij Uden werken zoals ze zouden moeten doen. Omroep Brabant vroeg om een reactie na het ongeluk zaterdag waarbij een 24-jarige man om het leven kwam. Volgens buurtbewoners verspringen de stoplichten te snel en zorgt dat voor gevaarlijke situaties.

De N264 werd in 2023 en 2024 aangepakt. Om de doorstroming te verbeteren werden drie rotondes vervangen door slimme verkeerslichten. En sindsdien is het er dus gevaarlijk, zeggen de bewoners.

De bewoners zeggen meerdere keren melding te hebben gemaakt bij de gemeente en de provincie over de verkeerslichten bij de kruising met de Wilhelminastraat, maar dat leverde niets op.

Controles

Volgens de provincie is er niets afwijkends of vreemds aan de hand met de stoplichten. Ze zijn afgesteld door specialisten en gecontroleerd door een onafhankelijke weginspecteur. Dat is gedaan toen de weg openging en drie maanden later.

Ook uit het aantal meldingen dat binnenkwam bij de provincie blijkt volgens een woordvoerder niet dat er iets mis zou zijn met de verkeerslichten. Er kwamen het afgelopen jaar negen meldingen binnen over de nieuwe vekeerslichten. Het ging onder meer over een stroomstoring en een licht zou verkeerd hebben afgeteld van 3 naar 1.

De gemeente Maashorst zette drie meldingen door naar de provincie en die zijn allemaal opgepakt, laat een woordvoerder weten.

Politieonderzoek

De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. Als daaruit blijkt dat de verkeerslichten een rol hebben gespeeld, dan denkt de provincie na over vervolgstappen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nu nog niet duidelijk.