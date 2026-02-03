Opnieuw Tilburgse 'Safe Space' tijdens carnaval na succes van vorig jaar

Tilburg heeft opnieuw een Safe Space aan het Stadhuisplein tijdens de carnaval. De ruimte waar carnavalsvierders terecht kunnen als ze zich onveilig voelen, bleek vorig jaar een succes waardoor er dit jaar opnieuw een vluchtplek is gemaakt in het centrum.

Eva hoorde achteraf positieve geluiden over de Safe Space. "Niet alleen de gebruikers waardeerden de plek maar mensen vonden het een prettig idee dat er zo'n ruimte is, mocht het nodig zijn."

De Tilburgse Eva van de Sande is een van de initiatiefnemers van een veilige plek. Zij had een nare ervaring tijdens 11/11 in 2024. Zij miste toen een plek om tot rust te komen en iemand om je verhaal bij te doen. "Later ontdekte ik dat ik niet de enige was die zich ooit bedreigd heeft gevoeld en een veilige plek miste."

Overprikkeld

De gemeente Tilburg ondersteunt opnieuw de wens van Eva en zorgt ook in 2026 dat er een Safe Space in Tilburg is tijdens carnaval. "Vorig jaar hebben er negen mensen gebruik van gemaakt", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dat klinkt misschien niet veel, maar voor een eerste jaar valt dat niet tegen. Als er tientallen mensen gebruik van hadden gemaakt, was dat ook zorgelijk geweest."

De Safe Space is niet alleen bedoeld voor carnavalsvierders die op adem willen komen of steun nodig hebben. Het is ook voor carnavalsvierders die even willen ontsnappen aan de drukte.

Luisterend oor

Er zijn experts aanwezig die een luisterend oor bieden en indien gewenst kunnen helpen met vervolgstappen, zoals doorverwijzing naar Slachtofferhulp, Blauwe Maan, Feniks Emancipatie Expertise Centrum of de politie.

Op het Stratumseind in Eindhoven is onlangs een safe space ingericht, waar stappers ook tijdens Carnaval terecht kunnen. Dat vertelde de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven, Ruud Bakker, eerder.

De Safe Space tijdens carnaval in Tilburg is er vanaf vrijdagmiddag tot dinsdagavond half twaalf. Op vrijdag en zaterdag is de plek tot half twee 's nachts open.