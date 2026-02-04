50.000 euro moet 80 van de Langstraat redden: 'Mag niet verdwijnen'

Als het aan de gemeenteraad van Waalwijk ligt, wordt er 50.000 euro vrijgemaakt voor een nieuwe variant van De 80 van de Langstraat. Vorige week maakte het bestuur van het wandelevenement bekend te moeten stoppen. De oorzaken: een gebrek aan vrijwilligers, opgelopen kosten en toenemende regels.

Samen met andere raadsleden diende hij een motie in om geld vrij te maken voor een doorstart van een vergelijkbaar initiatief. De motie werd dinsdagavond aangenomen. "Wat ons betreft wordt er met spoed 50.000 euro vrijgemaakt en gereserveerd voor nieuwe initiatiefnemers die willen doorpakken om het evenement te redden", stelt Boksan.

Het nieuws dat De 80 van de Langstraat stopt , sloeg vorige week volgens Milos Boksan, raadslid voor de VVD in Waalwijk, in als een bom . "Ik heb afgelopen week veel inwoners gesproken en het gaat alleen maar over De 80. Het evenement mag niet verdwijnen, want het hoort bij Waalwijk", zegt hij.

Nieuw initiatief

Nieuwe initiatiefnemers zijn al opgestaan om het stokje over te nemen. Op de website Vrienden van de 80 wordt een oproep gedaan aan mensen die eerder betrokken waren bij het wandelevenement. "Maar als er nu niet wordt doorgepakt om het dit jaar te organiseren, wordt het volgend jaar heel lastig", vreest het gemeenteraadslid.

Of ook het aantal vrijwilligers dat opstaat genoeg blijkt voor een nieuw wandelevenement is volgens hem afwachten: "Ik heb me al aangemeld als vrijwilliger en ik voel de urgentie vanuit inwoners, maar er is op dit moment nog veel onduidelijk. We moeten in ieder geval alles op alles zetten om het evenement niet verloren te laten gaan."

Voorzitter Thijs van Beurden van de Stichting De 80 van de Langstraat is verrast door het besluit van de gemeenteraad. "Het is hartstikke mooi dat de gemeente bereid is om geld beschikbaar te stellen, maar een doorstart van de stichting kan niet", zegt hij.

'Mosterd na de maaltijd'

"De merknaam De 80 van de Langstraat is beschermd. De naam of iets wat daarop lijkt, mag dus niet opnieuw gebruikt worden en de stichting bestaat niet meer", legt hij uit. Een wandelevenement met een nieuwe naam kan volgens de voorzitter wel worden georganiseerd: "Wij gaan nieuwe initiatieven niet in de weg staan. Het is juist mooi."

Toch komt de aangenomen motie wel als mosterd na de maaltijd voor het voormalige bestuur. "Wij hebben als stichting vaker aan de bel getrokken en gezegd dat het evenement op omvallen stond en toen was er niks mogelijk vanuit de gemeente. Daardoor hebben we het moeilijke besluit moeten nemen om te stoppen. Het besluit van de gemeenteraad komt voor ons dus te laat", zegt Van Beurden.