112-nieuws: Schietpartij in Tilburg na ruzie, dader gaat er vandoor • Man komt met zijn auto onder een vrachtwagen en moet bevrijd worden
Vandaag om 18:27
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
18:27
Schietpartij in Tilburg na ruzie, dader gaat er vandoor
Op het Pater van den Elsenplein in Tilburg is woensdagavond geschoten. Niemand raakte gewond.
18:00
Man komt met zijn auto onder een vrachtwagen en moet bevrijd worden
Een man is woensdagmiddag met zijn auto onder een vrachtwagen gekomen op de A67 bij Liessel. Hij moest door ambulancepersoneel en de brandweer uit zijn auto worden bevrijd.
17:44
Vrouw (54) overlijdt na crash tegen boom in Sint-Oedenrode, onderzoek loopt
Er is een 54-jarige vrouw uit Helmond om het leven gekomen bij een ongeluk op de Koeveringsedijk in Sint-Oedenrode. Het slachtoffer is woensdagmiddag met haar auto tegen een boom gebotst.
17:23
Kat gaat op avontuur op de daken, maar laat zich niet vangen
Een kat was woensdagmiddag op avontuur aan de Koraaldijk in Roosendaal. Hij hield zich verscholen tussen de zonnepanelen. De brandweer ging er met een hoogwerker op af. Maar het diertje liet zich niet makkelijk vangen.
16:23
Kettingbotsing op A50, twee auto's weg met berger
Op de A50 bij Ravenstein was een kleine kettingbotsing. Meerdere auto's zijn op elkaar gebotst, twee moesten worden weggesleept.
13:35
Automobilist gewond nadat hij meerdere bomen raakt in Rucphen
Een automobilist is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Zwaantjesdreef in Rucphen. De bestuurder raakte meerdere bomen en kwam na de reeks botsingen met zijn auto aan de andere kant van de weg tot stilstand in een weiland.
13:08
Kapotte vrachtwagen zorgt voor problemen op N69, weg weer open
De N69 was woensdagmiddag bij de Belgische grens in beide richtingen dicht. Het oponthoud kwam door een vrachtwagen met een lekke band, meldt de ANWB. Rond halfdrie was de weg weer open.
