112-nieuws: Schietpartij in Tilburg na ruzie, dader gaat er vandoor • Man komt met zijn auto onder een vrachtwagen en moet bevrijd worden

18:27 Schietpartij in Tilburg na ruzie, dader gaat er vandoor Op het Pater van den Elsenplein in Tilburg is woensdagavond geschoten. Niemand raakte gewond. Lees verder

18:00 Man komt met zijn auto onder een vrachtwagen en moet bevrijd worden Een man is woensdagmiddag met zijn auto onder een vrachtwagen gekomen op de A67 bij Liessel. Hij moest door ambulancepersoneel en de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Lees verder

17:44 Vrouw (54) overlijdt na crash tegen boom in Sint-Oedenrode, onderzoek loopt Er is een 54-jarige vrouw uit Helmond om het leven gekomen bij een ongeluk op de Koeveringsedijk in Sint-Oedenrode. Het slachtoffer is woensdagmiddag met haar auto tegen een boom gebotst. Lees verder

17:23 Kat gaat op avontuur op de daken, maar laat zich niet vangen Een kat was woensdagmiddag op avontuur aan de Koraaldijk in Roosendaal. Hij hield zich verscholen tussen de zonnepanelen. De brandweer ging er met een hoogwerker op af. Maar het diertje liet zich niet makkelijk vangen. Lees verder

16:23 Kettingbotsing op A50, twee auto's weg met berger Op de A50 bij Ravenstein was een kleine kettingbotsing. Meerdere auto's zijn op elkaar gebotst, twee moesten worden weggesleept. Lees verder

13:35 Automobilist gewond nadat hij meerdere bomen raakt in Rucphen Een automobilist is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Zwaantjesdreef in Rucphen. De bestuurder raakte meerdere bomen en kwam na de reeks botsingen met zijn auto aan de andere kant van de weg tot stilstand in een weiland. Lees verder