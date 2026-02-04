Definitief geen fans van FC Den Bosch bij duel in Helmond

Supporters van FC Den Bosch zijn vrijdagavond definitef niet welkom bij de wedstrijd tegen Helmond Sport. De burgemeester van Helmond, Sjoerd Potters, mag het meenemen van uitsupporters verbieden, zo bepaalde de voorzieningenrechter in Den Bosch woensdagochtend.

Burgemeester Potters besloot op 27 januari al dat er geen supporters van FC Den Bosch bij de wedstrijd tegen Helmond Sport mochten zijn. De Bossche club en de supportersvereniging legden zich hier niet bij neer en stapten naar de rechter.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van FC Den Bosch en de supportersvereniging nu afgewezen. Vanwege de spoed die met de zaak gemoeid is, is op dit moment alleen nog de beslissing bekendgemaakt. Details van de uitspraak volgen op een later moment, meldt de rechtbank.

Ongeregeldheden

Als reden voor het verbod voerde de burgemeester aan dat er de afgelopen jaren meerdere keren ongeregeldheden zijn geweest rond specifiek deze wedstrijd en tussen supporters van FC Den Bosch en andere voetbalclubs. In 2022 ging het mis in Hemond toen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gingen. Toen de politie ingreep, werden agenten bekogeld met vuurwerk, stenen en blikken drank.

De argumenten voor die maatregel vanuit Helmond waren alsnog 'onduidelijk en onvoldoende', zo liet FC Den Bosch vorige week weten in een verklaring. Het uitgangspunt is volgens de Bossche club wedstrijden spelen mét uitpubliek. Daarom nam FC Den Bosch samen met de supportersvereniging een advocaat in de arm om het besluit van de gemeente Helmond aan te vechten. Tevergeefs, zo blijkt nu.

Ook geen supporters tegen Den Haag

Bij wedstrijden tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag zijn dit seizoen en de twee daaropvolgende seizoenen ook al geen uitsupporters welkom. Dat besloten beide clubs onlangs nadat er rond de bekerwedstrijd tussen beide clubs in stadion De Vliert in Den Bosch, eind oktober vorig jaar, rellen uitbraken.