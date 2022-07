Dit zijn 17 hooligans die de politie zoekt na Helmond Sport-FC Den Bosch

De politie heeft foto's van 17 mannen gepubliceerd die betrokken zouden zijn geweest bij voetbalrellen na Helmond Sport-FC Den Bosch in mei. Supportersgroepen gingen met elkaar op de vuist. Toen de politie ingreep, werden agenten bekogeld met vuurwerk, stenen en blikken drank.

Ook gebruikten relschoppers broekriemen om agenten en politiehonden te raken. Sommige politiemensen deden aangifte. Daarnaast moesten meerdere politiebussen het ontgelden. Ruiten werden ingeslagen.

In haar zoektocht naar de hooligans heeft de politie vrijdag foto's van 17 verdachten openbaar gemaakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging of bedreiging, maar zijn nog niet geïdentificeerd. De politie roept de hulp van het publiek in om erachter te komen wie deze mannen zijn. Eerder hield de politie al twee mannen aan. Het ging toen om een 22-jarige uit Rosmalen en een 35-jarige uit Den Bosch.

Agressieve situatie

De ongeregeldheden begonnen na de wedstrijd, die in 1-1 eindigde. "Al snel ontstond een agressieve en dreigende situatie. Door een forse inzet van agenten die in linie tussen de supporters stonden, wisten zij de supportersgroepen van elkaar af te houden", zei een politiewoordvoerder destijds.

Op dat moment werd niemand opgepakt. Al hoopte de politie dat op basis van camerabeelden op een later moment alsnog te kunnen doen. Eind mei hintte de politie al op het publiceren van foto's van verdachten. "Mogelijk worden de beelden in een later stadium openbaar gemaakt. Wil je voorkomen dat jij hierop herkenbaar te zien bent? Meld je dan nu bij de politie."