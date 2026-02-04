Dit is de officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg van dit jaar: 'We hebben 'm!'

Er klinkt gejuich en gegil vanuit De Merx in Berghem op de vroege woensdagmiddag. Tappie Thijs staat voor de deur en ze weten bij de kroeg aan de Burgemeester van Erpstraat maar al te goed wat dat betekent: De Merx is de grote winnaar van de 3 Uurkes Vurraf Kroeg-verkiezing. "Het voelt echt fantastisch."

Als 3 Uurkes Vurraf Kroeg is De Merx onderdeel van 2 Uurkes Vurgloeie én 3 Uurkes Vurraf. Tijdens de uitzending van Omroep Brabant wordt er live geschakeld met de kroeg en de aanwezige bezoekers. Ook krijgt de winnende horecazaak veel aandacht op de sociale media en website van Omroep Brabant. De afgelopen twee weken streden elf horecagelegenheden om de titel, waarmee ze onderdeel worden van de traditionele start van carnaval. Via Facebook werd massaal gestemd, wat uiteindelijk leidde tot drie finalisten: De Merx in Berghem, Den Durpsherd in Berlicum en De Hooikar in Gilze. De kroegen haalden alles uit de kast om op de eerste plek te eindigen en maakten alle drie een nominatievideo waarin ze duidelijk maakten waarom juist hún kroeg de 3 Uurkes Vurraf Kroeg moesten worden.

De Merx trommelde de muzikanten van de Berghemse Predbant op en zette op een ludieke en professionele wijze een video in elkaar. Het Knollenrijk lijkt enorm veel zin te hebben om carnaval te starten met 3 Uurkes Vurraf in hun dorp, want er werd massaal gestemd op de Berghemse kroeg. Bekijk de nominatievideo hier:

De vele stemmen zijn mede te danken aan 'campagneleidster' Gertie Gremmen, die in de nominatievideo een prominente rol speelt. Ze was door het dolle heen toen Tappie Thijs woensdag het goede nieuws kwam brengen. De presentator werd getrakteerd op een dikke kus, waarna ze in zingen uitbarstte. "We hebben 'm!" riep ze. "Geweldig." Uitbaters Perry, Stephanie en Roel van Gaal kijken er nu al naar uit om samen volle bak biertjes te tappen volgende week vrijdag. "Het voelt echt fantastisch", vertelt Stephanie woensdagmiddag opgetogen in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. "We hadden de nominatie voor de laatste elf niet eens verwacht. Wel gehoopt natuurlijk. De top 3 was al super en dit is helemaal de kers op de taart."

Hoe ze de winst wisten binnen te slepen? "We hebben dit samen gedaan met de Predbant, vanuit hen kwam heel veel steun, hulp en enthousiasme. Ook het dorp is er helemaal achter gaan staan, mensen zijn echt stemmen gaan werven. Zonder Berghem, het Knollenrijk, hadden we dit nooit kunnen halen. Iedereen die heeft gestemd: heel erg bedankt. Waar een klein dorp groot in kan zijn." De kroegeigenaren waren sowieso al van plan om 3 Uurkes Vurraf uit te gaan zenden. "Maar dan wel in een kleinere hoedanigheid, dus nu moeten we verplaatsen", zegt Stephanie. "Het voordeel is dat we een heel grote tent hebben staan, daar kan zeker 2.000 man in." Tappie Thijs overhandigde de uitbaters woensdag de bijbehorende officiële plaquette, die meteen met zorg bij de ingang werd gehangen. "Carnaval is ieder jaar hét feestje van het jaar en dat is het nu alleen nog maar meer. Aan ons zal het niet liggen, we gaan er één groot feest van maken." Nu hoeft er volgens de kroegbazen nog maar één ding geregeld te worden: "Genoeg bier fixen."