Kies je Kraker: de Kapotte Kachels hebben een kapotte award

Het is bijna een jaar geleden dat C.V. De Kapotte Kachels in één klap letterlijk wereldberoemd werd. De winst van Kies je Kraker zorgde voor een enorme stijging van de naamsbekendheid. Iedereen zong 'Dikke Pens' mee. Zelfs in Zweden... In de nieuwste aflevering van het Kies je Kraker Journaal zijn de heren samen met zanger René van Rooij te gast bij juryvoorzitter Mark.

De 'Kachels' hebben het verhaal al uitgebreid uit de doeken gedaan . In Zweden lopen ze niet echt de polonaise op 'Dikke Pens' want de mensen achter de wereldberoemde band ABBA zijn het gevecht aangegaan over het liedje. De melodie is van de wereldhit 'Take A Chance On Me' en daar is ABBA niet blij mee . Het liedje moest van Spotify af. Daarover loopt overigens nog steeds een rechtszaak, maar dat is voor na de carnaval.

In de nieuwste aflevering van het Kies je Kraker Journaal zijn de heren samen met zanger René van Rooij te gast bij juryvoorzitter Mark. Ze vertellen over wat de award ze gebracht heeft. Al hebben ze er niet heel lang van kunnen genieten. "Na twee dagen was dat ding al kapot", lacht Sander van De Kapotte Kachels.

En dan, plots... gaat de telefoon. Telefoon uit Zweden. Wie zou dat nou zijn? Check de video: