'Bijna' geen lange treinstoringen meer door dassen, verwacht ProRail

ProRail verwacht in de toekomst 'bijna geen acute, grote herstelwerkzaamheden en langdurige verstoringen van het treinverkeer door dassen'. Dat meldt de spoorbeheerder donderdag. Gravende dassen zorgden er de afgelopen jaren in Brabant geregeld voor dat treinsporen verzakten.

Dassen bouwen burchten onder het spoor, omdat ze van hooggelegen, droge plekke houden, waar ze ongestoord gangen kunnen graven. En omdat er op steeds meer plekken mensen wonen, komen ze uit bij het spoor. In 2023 en 2024 zorgde dat voor veel problemen in onze provincie.

Meer zicht op dassen

De organisatie krijgt naar eigen zeggen steeds meer zicht op waar dassen leven en hoe ze zich rond het spoor gedragen.

Dit komt volgens ProRail door betere en vaker uitgevoerde controles, ervaring met eerdere maatregelen en het gebruik van nieuwe technieken. "Ook begrijpen we steeds beter wat het graven van dassen betekent voor de veiligheid van het spoor", stelt de spoorbeheerder in een verklaring.

In de afgelopen jaren raakte het treinverkeer meerdere keren verstoord doordat dassen onder het spoor burchten hadden gegraven. Dit kan leiden tot een instabiel spoor en verzakkingen.

In de nieuwe aanpak zegt ProRail beter samen te werken met partners, zoals ecologen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook wordt gebruikgemaakt van een zogeheten robotmol die gangenstelsels inspecteert.