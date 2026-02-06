Met 42 jaar de nieuwe wereldkampioen? Dit is het geheim van Nieky Holzken

Hij is 42 jaar, maar dat wil niet zeggen dat Nieky Holzken met vechtpensioen is. De Helmonder vecht zaterdag een historische wedstrijd. Na zeven wereldtitels in het kickboksen gaat hij in zijn eigen stad boksen om de wereldtitel van de World Boxing Federation (WBF). Maar wat maakt Holzken op deze leeftijd nog zo goed?

Voor de persconferentie in de aanloop naar het titelgevecht nam Holzken een paar minuten plaats in de boksring voor een open training. Hij gaf alvast een voorproefje van wat fans zaterdag in de volgepakte Helmondse VEKA Sporthal kunnen verwachten. “Toen mijn schoonvader Sjef Weber vorig jaar vroeg of ik voor de wereldtitel wilde vechten, stond ik met een biertje in mijn hand. Daarna ben ik, naast de verbouwing van onze sportschool, keihard gaan werken om fit te worden. Ik denk niet dat er iemand op mijn leeftijd zo fit is", zegt hij stellig. "Dat komt door hard trainen, gezond leven, 'op je eigen’ letten en de mindset, want die is heel belangrijk.” Op zijn ‘geheim’ wil hij verder niet ingaan: “Dan is straks iedereen met 42 jaar nog zo fit.”

Tegen de Duitser Besir Ay krijgt Holzken zaterdag de kans op zijn achtste wereldtitel, zijn eerste in het boksen. Uniek in de vechtsportwereld. “Ik droomde vroeger eerst van de wereldtitel boksen, in plaats van kickboksen. Maar Sjef (red. Weber - zie kader) zei altijd dat ik ooit wereldkampioen boksen zou worden. Zaterdag gaat dat gebeuren.” Hoe The Natural de titel pakt, maakt hem niks uit. “Ik heb getraind voor een wedstrijd van twaalf rondes van ieder drie minuten. Maar als hij tegen een klap aanloopt, dan kan het eerder klaar zijn. Je kunt nog zo’n mooi gameplan hebben, in een wedstrijd loopt het altijd anders.”

Nieky Holzken en Besir Ay gaan in Helmond vechten om de wereldtitel (foto: Leon Voskamp).

Een groot voordeel voor de Helmonder is het thuisvoordeel. Van de naar verwachting 1200 toeschouwers zullen de meesten op de hand van Holzken zijn. “Het is een eer om in mijn eigen stad te mogen vechten. Extra druk? Het geeft mij juist veel kracht, al kan ik invloeden van buiten de ring goed uitschakelen. Gezonde spanning heb ik altijd, maar dat is er ook in bijvoorbeeld België of Singapore.”

"Ik stop als ik klappen krijg in de sportschool."

Met kickboksen verwacht Holzken nog een paar keer in actie te komen om daarna te stoppen. Maar hoelang hij nog doorgaat met boksen? “Ik heb gezegd dat ik stop als ik klappen krijg in de sportschool. Dus ik denk dat ik maar tot mijn zestigste door moet gaan”, zegt hij lachend.