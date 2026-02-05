Harrie Lavreysen komt ook op de keirin niet verder dan zilver op EK

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is er op de EK baanwielrennen in het Turkse Konya ook op de keirin niet in geslaagd het goud te veroveren. De titelverdediger moest genoegen met zilver, achter zijn rivaal Matthew Richardson uit Groot-Brittannië. Lavreysen (28) koos voor een bijzondere tactiek door al in de eerste van drie rondes voluit te gaan, maar zag Richardson vlak voor de finish langszij komen.

Lavreysen verlaat daarmee voor het eerst sinds 2017 een EK zonder titel. Donderdagavond raakte de vijfvoudig olympisch kampioen al zijn titel kwijt op de sprint en ook eindigde hij eerder al met de teamsprinters buiten de medailles. Op de sprint moest hij ook zijn meerdere erkennen in Richardson. De teamsprinters werden, zonder Jeffrey Hoogland, in de eerste ronde uitgeschakeld door Tsjechië.

Op het onderdeel keirin rijden zes renners eerst achter een derny, een lichte motorfiets, om daarna op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst. Lavreysen waarschuwde vorige maand al dat hij niet op volle sterkte aan de start van het EK zou verschijnen. Het toernooi volgde kort op de WK van oktober in Chili, waar hij vier keer goud veroverde. Ook is dit jaar alles gericht op de wereldkampioenschappen van oktober in Shanghai, waarmee de kwalificatiecyclus voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles begint.