Brabantse topsporters klaar voor Olympische Winterspelen

De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen vindt vrijdagavond 6 februari plaats in Milaan. In totaal komt de wereldtop in zestien sporten in actie. Maar wanneer is het de beurt aan de Brabanders?

De Bredase bobsleeër Jelen Franjic komt in de tweemansbob met Dave Wesselink op maandag 16 februari op de baan. De derde en vierde heat zijn een dag later.

Er zijn deze Olympische Winterspelen vijf Brabantse topsporters die deel uitmaken van TeamNL. Drie daarvan zitten in de bobsleeselectie.

Jelen Franjic zit op zaterdag 21 februari ook in de viermansbob, samen met broer Janko en landgenoten Dave Wesselink en Timme Koster. Stephan Huis in 't Veld uit Bergen op Zoom is reserve. Een flinke tegenvaller voor de Brabander, die vier jaar geleden in China ook al buiten de boot viel.

Twee Brabanders doen mee op shorttrack

Dan naar het shorttrack voor de andere twee Brabanders. Voor Friso Emons staat zaterdag 14 februari de 1.500 meter op het programma. Het doel deze carnavalszaterdag van de 27-jarige Tilburger is het bereiken van de A-finale.

Emons maakt ook kans op de relay (aflossingsploeg), die op maandag 16 februari de halve finale afwerkt. De finale is op vrijdag 20 februari. De opstelling wordt kort vooraf door bondscoach Niels Kerstholt bekendgemaakt.

Zoë Deltrap uit Lage Zwaluwe werd door de bondscoach niet aangewezen voor een individuele afstand. Ze hoopt wel op een plekje in de relay-ploeg op zaterdag 14 februari. De finale is op woensdag de 18e. Net als bij de mannen gaan de Nederlandse vrouwen op dit onderdeel voor een medaille.