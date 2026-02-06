Grote zorgen over komst azc in Uden, toch stemt raad in: 'Eén grote getto'

De komst van een asielzoekerscentrum (azc) voor driehonderd vluchtelingen aan de Boekelsedijk in Uden lijkt een feit. Een meerderheid van de gemeenteraad van Maashorst heeft donderdagavond in een commissievergadering aangegeven groen licht te gaan geven voor de bouw. Ondanks de grote zorgen van de oppositie én de vele insprekers deze avond: “Geen Russisch roulette met de levens van mijn kinderen”, sprak een moeder de raad emotioneel toe.

Een bomvolle publiekstribune laat zien dat het onderwerp leeft binnen de gemeente. Maar liefst veertien mensen spreken in gedurende de avond. Bijna allemaal tegenstanders van het beoogde grote azc aan de Boekelsedijk. “Het gevaar bestaat dat dit straks één grote getto wordt", vertelt een van de insprekers. “Stap af van het idee om op die locatie een azc te plaatsen en overweeg een andere locatie. Spreid over meerdere locaties. Luister naar de wens van de burgers.” Een insprekende moeder uitte ook haar zorgen over de locatie van het azc, pal naast het sportpark: “Ik heb twee kinderen, van 14 en van 12. De leefomgeving van onze kinderen gaat drastisch veranderen. Geen Russisch roulette met de levens van mijn kinderen. Zij mogen daar, als het azc er komt, nooit meer fietsen.” Meermaals lieten de mensen op de publieke tribune van zich horen. Daarnaast werd er zelfs iemand uit de zaal gestuurd na meerdere waarschuwingen voor het verstoren van de vergadering. Raadsleden werden zo nu en dan uitgejoeld. Men heeft het idee niet serieus genomen te worden. "Ik sta hier omdat ik me als inwoner van de gemeente Maashorst totaal niet gehoord voel", vertelt een van de insprekers.

"Of het ruimtelijk past op deze plek, daar gaat het om in deze vergadering."

Al bracht dit de meerderheid van de raad niet op andere gedachten. Coalitiepartijen Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst en CDA gaven aan voor de wijziging van de omgevingsvergunning te gaan stemmen. Samen goed voor een ruime meerderheid.

Het nieuwe azc dat er dan zou komen is tijdelijk, voor de duur van tien jaar. De locatie heeft nu nog een agrarische bestemming. Daarom is een omgevingsvergunning nodig om hier een azc te kunnen bouwen. “Of het ruimtelijk past op deze plek, daar gaat het om in deze vergadering", vertelt Bas Keijzers van KOMPAS Maashorst.

De beoogde locatie voor het azc aan de Boekelsedijk in Uden (foto: Google Maps).

In Maashorst hebben ze haast. De gemeente moet vóór 1 oktober een nieuwe opvanglocatie gebouwd hebben voor driehonderd asielzoekers. Op dat moment sluit namelijk de tijdelijke opvang in het Van der Valk hotel in Uden en staan deze mensen anders op straat. Daarnaast voldoet de gemeente dan niet aan de spreidingswet. “Voor ons voldoet de plek", vult Keijzers aan in zijn betoog. Een mening die wordt gedeeld door Emiel Jozephs van Jong Maashorst. “Het is een lang en intensief traject dat is doorlopen. Op iedere plek zullen er inwoners zijn die het er wel of niet mee eens zijn. Wij snappen dat omwonenden het spannend vinden, maar daarom is er ook een veiligheidsplan.”

"Wij willen een laatste poging doen om voor onze gemeenschap deze historische vergissing te voorkomen."