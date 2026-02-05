Van Gerwen verslaat Van Veen en wint eerste Premier League-avond

Darter Michael van Gerwen is de winnaar van de eerste speelronde van de Premier League. In Newcastle was de Vlijmenaar in de finale met 4-6 te sterk voor de Andelse Gian van Veen.

Van Gerwen begon sterk aan de avond door Stephen Bunting met 6-2 van het bord te gooien. Nummer twee van de wereld Luke Humphries werd in de halve finale met dezelfde score verslagen.

Gian van Veen rekende in de kwartfinale knap af met Luke Littler. Van de Engelsman verloor hij onlangs nog de WK-finale. Daarna was The Giant te sterk voor Johnny Clayton.

In de Brabantse finale in Newcastle begon de Vlijmenaar sterker aan de wedstrijd. De groene sloopkogel pakte de eerste leg van de darter uit Andel af en maakte ook meteen 0-2.